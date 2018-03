Românii au dat lovitura, în primele două luni ale anului: Premii fabuloase acordate de Loteria Română

In luna februarie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 585.679 de castiguri in valoare totala de aproximativ 88,66 milioane lei (peste 19 milioane de euro), potrivit unui comunicat remis ŞTIRIPESURSE.RO.

La Loto 6/49 s-au inregistrat 70.140 de castiguri, in valoare totala de peste 13,24 milioane lei (peste 2,84 milioane de euro). La Noroc s-au inregistrat 816 castiguri, in valoare totala de peste 568.100 de lei (aproximativ 122.000 de euro). La Joker s-au inregistrat 84.259 de castiguri, in valoare totala de peste 2,66 milioane lei (peste 572.000 de euro). La Noroc Plus s-au inregistrat 12.910 castiguri in valoare totala de peste 297.000 de lei (peste 113.200 de euro). La Loto 5/40 s-au inregistrat 664 de castiguri, in valoare totala de peste 1 milion de lei (peste 215.000 de euro). La Super Noroc s-au inregistrat 5.197 de castiguri, in valoare totala de peste 121.000 de lei (peste 26.000 de euro).