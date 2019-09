Românii au luat cu asalt site-ul Boosteroid.com

Platforma de jocuri in cloud Boosteroid.com a fost lansată de doar câteva zile și este preferata gamerilor din România.

Practic cele mai populare jocuri precum Fortnite, Call of Duty, World of Tanks, World of Ships pot fi jucate acum de pe orice computer, chiar şi Apple, contra unui abonament lunar de 9,99 euro.

Platforma vrea, într-o primă etapă, să atragă 10.000 useri din România. Scopul: să demonstreze viabilitatea tehnologiei de streaming pentru jocuri in cloud. Este mult mai simplu sa poţi juca jocurile cu cea mai spectaculoasă grafică, fără a cumpăra un computer scump ce costă mult peste 2.000 de euro.

Companii internaţionale vor lansa și ele, peste ceva timp, această tehnologie, însa doar Boosteroid.com a venit astăzi pe piaţă cu o soluţie funcţională.

România a fost aleasă pentru calitatea serviciilor de internet oferite precum şi pentru profilul jucătorilor.