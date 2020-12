Romanii care se intorc acasa pot face si 22 de ore pe drum, o tanara din Sibiu povesteste...

Românii din mai multe țări se întorc acasă de sărbători, zilele acestea. Ca o consecință, la vamă se creează cozi interminabile, astfel că timpul de așteptare este cu multe ore peste media normală. Din acest motiv, o tânără sibiancă a făcut nu mai puțin de 22 de ore pe drum, de la Munchen, în condițiile în care în mod normal ar fi făcut poate jumătate pe atât, scrie turnulsfatului.ro

Andreea a plecat din Germania ieri dimineață în jurul orei 5. Anticipase că drumul până la Sibiu, din Munchen, avea să dureze 12, poate 13 ore, nicidecum o zi întreagă. Nu mică i-a fost surpriza să audă la radio, în mod constant, că la granița dintre Austria și Ungaria se stăteau și câte cinci ore, în timp ce la intrarea în România se așteptau cam două, ceea ce s-a întâmplat și în cazul ei.

Și nu a fost singura problemă. La punctele de repaus era de asemenea plin de mașini, astfel că era destul de dificil să se păstreze distanța de siguranță.

„Pauze am încercat să facem cât mai puține, să spunem că ne-am oprit de aproximativ 8 ori, pentru a alimenta, ori la toaletă. Cel mai aglomerat a fost pe Ungaria, au fost foarte multe mașini, benzinăriile erau pline, încă de pe autostradă începea coloana, toată lumea se înghesuia la vignete. Benzinăriile și parcările erau marcate "for tranzit" sau "not for tranzit", dar din cauza fluxului mare de mașini nu se ținea cont de acele semne”, povestește tânăra de 27 de ani.