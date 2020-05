Romanii din Berlin pot merge in vizita la Gradina Zoologica

Gradina Zoologica din Berlin si-a redeschis portile. Vizitatorii sunt obligati sa respecte distanta de siguranta, in timp ce viziteaza animalele, iar masa de protectie este foarte recomandata.

Una dintre cele mai mari gradini zoologice din lume, Zoologischer Garten din Berlin, este locul care a bine-dispus vizitatorii orasului inca de la deschiderea sa acum mai bine de 150 de ani. Deschisa pentru prima data in 1844, Gradina Zoologica din Berlin a fost construita ca un dar din partea Regelui Friedrich Wilhelm al IV-lea pentru orasul Berlin. Regele a daruit animalele din menajeria sa pentru a umple custile si habitalele deschise de la gradina proiectata de Peter Lenne. Ideea de a deschide o Gradina Zoologica a apartinut lui Alexander von Humboldt si exploratorului si zoologului Heinrich Lichtenstein.

Aceasta gradina ocupa partea de sud-vest a Parcului Tiergarten, un parc public foarte mare din centrul orasului Berlin. Populatia Gradinii Zoologice s-a marit intr-un ritm alert si a ajuns la mii de animale in prima jumatate a anilor 1900, gradina devenind astfel o atractie preferata in randul celor care vizitau orasul Berlin, dar dupa distrugerile provocate de razboi n-au mai ramas decat aproximativ 100 de animale.

In zilele noastre, o data intrati prin poarta elefantului sau a leului, turistii vor putea vedea peste 15 000 de animale din 1 400 de specii. Custile sunt rare si majoritatea animalelor se misca liber in niste habitaturi naturale recreate perfect pentru ele.

Cea mai importanta atractie a gradinii zoologice o reprezinta ursii panda, care se bucura si de o extraordinara expunere media atunci cand un nou exemplar vine pe lume. Casa Pasarilor este una dintre cele mai moderne din Europa, gazduind peste 500 de specii de pasari, multe dintre ele fiind foarte rare. Ursii polari au fost, de asemenea, foarte populari atunci cand Knut, un pui de urs polar respins de mama sa, a fost hranit de unul dintre ingrijitorii gradinii zoologice.

Printre alte specii prezente la zoo se numara lupi, gorile, elefanti, foci, zebre, rinoceri, lei, urangutani, girefe si okapi, unul dintre ultimile mamifere descoperite de lumea stiintifica, fiind un animal foarte timid si sperios, de aceea se cunosc foarte putine lucruri despre viata sa in salbaticie. Este una dintre cele mai rare specii ce se gasesc si in captivitate.

Gradina Zoologica din Berlin are doua intrari. Una este situata la Hardenbergerplatz si este cunoscuta sub numele de Poarta Leului, deoarece este flancata de doua cladiri mici cu statuile unor lei. Cealalta intrare se afla pe Budapester Strasse si este flancata de statui ale unor elefanti, asadar este cunoscuta sub numele de Poarta Elefantilor.

Speranta Anghel