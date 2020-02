Românii fac mărturisiri cutremurătoare despre ce se întâmplă în Italia: Dacă a venit coronavirusul aici, garantat va veni şi în România.După aia,unde mai fugim?

Mai multe localități din Italia au străzile goale. Românii prinşi acolo spun că oamenilor le este teamă și își fac provizii de alimente. Românii nu au de gând să se întoarcă acasă: „Dacă a venit coronavirusul în Italia, garantat va veni şi în România. După aia, unde mai fugim?”.

Erica, o româncă de 51 de ani stabilită în Codogno, oraş aflat în carantină din cauza coronavirusului, ne arată străzile pustii şi cozile de zeci de metri din magazine, informează mediafax.ro.

Românca a îndrăznit să iasă duminică din casă, deşi oraşul în care locuieşte de 22 de ani este în plină carantină din cauza coronavirusului.

A filmat străzile pustii din Codogno. După minute bune de mers pe jos, în cale îi apar şi primii oameni. Oamenii încalcă cu bună ştiinţă avertizările autorităţilor ca să-şi facă provizii, iar cozile la magazine se întind pe zeci de metri. Puţini reușesc să iasă din magazin cu coşurile pline.

„Codogno era un orăşel destul de liniştit, cu activităţi destul de frecvente, este o localitate unde se face mult sport, mult voluntariat. Ieri au venit deja 100 de carabinieri, spuneau la început numai să controleze, dar aseară s-a dat decretul lege că nu se poate ieşi din zonele roşii, din cele zece comune. Mulţi s-au dus să-şi facă cumpărături la un magazin care nu este în zona roşie, lumea nu respectă, cred că nu au luat în serios chestia asta", declară Erica Enăchescu.

Femeia spune că măştile medicale s-au vândut ca pâinea caldă şi că, în zonele unde acestea se mai găsesc, preţul a crescut simţitor: „Nu avem măşti, suntem toţi cu eşarfe la gură, în Milano am înţeles acum că au rămas cutii cu măşti în care sunt 100 de măşti şi costă 100 de euro, au vândut într-o oră 80 de cutii de 100 de măşti, nu se găsesc pe niciunde".

Erica pornește apoi din Codogno către Spitalul San Matteo di Pavia din oraşul Casalpusterlengo, aflat de asemenea în carantină, unde e internat primul italian infectat cu virusul mortal şi pe care-l cunoaşte. Bărbatul are 38 de ani şi şi-a infectat şi soţia însărcinată.

„Aici se vorbeşte că a luat cina cu pacientul zero. Persoana care a fost descoperită avea o viaţă destul de activă aici în Codogno, unde lucra el lucrează şi mulţi români, din câte am înţeles lor nu le-a făcut tampon (n.r.test). Problema este că el s-a dus înainte cu o săptămână, a venit aici la spital, avea febră şi doctorii l-au trimis acasă crezând că are o simplă răceală. S-a dus acasă şi a chemat medicul de familie care i-a spus să meargă la spital că avea 40 febră, şi medicul de familie ar putea fi infectat", spune românca.

În singurul spital din Codogno, medicii lucrează continuu de 24 de ore, mai spune românca.

Ioana este stabilită în Codogno de 12 ani. A apucat să-şi facă provizii de alimente, dar nu mulţi au reuşit.

„Vineri, majoritatea persoanelor şi-au făcut cumpărăturile, pentru că până în 12 deja se ştia că sunt trei persoane şi seara ne-au trimis mesaje de la supermarketuri, având nişte cartele ei ne trimit că sunt oferte, ne trimit mesaje pe telefon, şi ne-au specificat că vor fi închise magazinele sâmbătă şi duminică, şi majoritatea, vineri, după ce a ieşit de la muncă s-a dus şi şi-a făcut cumpărăturile. Aveam în casă dezinfectant, o mască o aveam mai demult, şi aveam mănuşi chirurgicale în casă", spune Ioana.

Femeia spune că românii cu care ţine legătura sunt foarte speriaţi, însă, cel puţin deocamdată, nu au de gând să revină în ţară: „Fiecare este speriat, mai ales cei cu copii. Nu înţeleg de ce trebuie să ne speriem atât de rău că nu este o boală incurabilă, este un virus, o răceală mai puternică ce se poate trata. Suntem acasă toţi, toţi cei din aceste zece orăşele, de fapt sunt sate, pentru că sunt foarte mici. Toate fabricile sunt închise, singurele deschise sunt farmaciile. Îţi imaginezi mai mult că sunt sărbătorile, că aici aşa-i de sărbători, lumea e toată închisă în casă, poate e frig, magazinele sunt închise de sărbători".

La 20 de kilometri distanţă de Codogno, în Lodi, locuieşte Mirela. Românca spune că familia îi cere cu disperare să se întoarcă acasă: „M-a sunat mama de dimineaţă disperată, mi-a spus <întoarce-te acasă>, i-am spus mamei că asta este la nivel mondial, că dacă a venit din China în Italia, garantat va veni şi în România, după aia unde mai fugim? Singurul lucru în care sper este doar la Dumnezeu, pentru că noi ştim că ne apropiem de sfârşit, nu fug absolut nicăieri. La câţiva kilometri de noi s-au închis şcoli, s-au anulat evenimente, s-au anulat meciuri de fotbal, la câţiva kilometri de unde a plecat focarul de infecţie Aici am văzut doar un singur casier care avea o mască, aici încă toată lumea este liniştită, din contră, sunt cu ochii pe mine, pe persoanele care au măşti".

În regiunea Lodi sunt peste 8.000 de români în registre, dar numărul lor ar putea fi mult mai mare, iar în Lombardia sunt peste 170.000 de români.

11 localităţi italiene sunt acum în carantină.