Românul care l-a marcat pe Maradona la CM din Italia: Am avut privilegiul şi şansa să fiu aproape de un om care cred eu că a fost cel mai mare din istorie

Fostul internaţional Iosif Rotariu, cel care l-a marcat pe Diego Maradona în meciul România - Argentina, scor 1-1, la Cupa Mondială din Italia, din 1990, se bucură că a avut privilegiul şi şansa să fie aproape de cel mai mare fotbalist din istorie.

"Cu o seară înainte de meci, la antrenamentul oficial, după ce s-a terminat antrenamentul, am mai rămas pe teren cu Silviu Lung şi cu nea Imi Ienei. Lung era căpitanul echipei şi eu eram coleg de cameră cu el. A fost o discuţie cine îl marchează pe Maradona şi Silviu Lung a zis că numai Roti poate să-l marcheze. M-a întrebat nea Imi: Eu am zis că da, a fost un răspuns instinctiv, pe loc. Dacă m-ar fi întebat peste o oră sau două, ziceam că nu. M-au luat pe nepregătite. Am intrat pe teren cu teamă, cu emoţie, cu stres, noaptea am dormit foarte puţin. Noi aveam nevoie de un rezultat pozitiv, un egal ca să putem trece de grupă. Mă gândeam că toată lumea urmărea meciul, toată ţara şi în cazul în care Maradona ar fi înscris sau ar fi făcut o fază din care noi am fi pierdut, mai mult ca sigur vina ar fi fost dată pe mine. A fost foarte mult stres, tensiune, dar după 10-15 minute de la încălzire şi după începutul meciului, fiind şi foarte multă lume pe stadion, la Napoli, toată lumea îi scanda numele... L-am văzut pe tunelul de la intrarea pe teren câte jonglerii făcea cu mingea şi cât de relaxat era, eram speriat. Eu aveam emoţie, mă uitam tot timpul la el, să văd ce face, cum se mişcă, ştiam că trebuie să-l marchez. Am avut privilegiul acesta şi şansa să fiu aproape de un om care cred eu că a fost cel mai mare din istorie şi nu numai pentru ce a făcut pe terenul de fotbal, ci prin tot ce a făcut el, în show-urile de televiziune, prin personalitatea pe care a avut-o. În foarte multe momente nu am avut altă posibilitate decât să intru puţin mai dur şi să-l lovesc. Era normal să aibă anumite reacţii, era cel mai mare jucător şi campion mondial, dar nu au fost din punct de vedere fizic, să mă lovească. Folosea nişte cuvinte în limba italiană, care probabil că mă... Dar din punct de vedere fizic nu a avut nico intrare. La cât l-am lovit eu, mă aşteptam ca la următoarea fază sau cândva să vină să mă lovească, dar nu, şi-a văzut tot timpul de joc. Eu l-am lovit de cele mai multe ori, el s-a comportat ca un mare campion. Dacă l-aş fi lăsat singur, să nu-i fac marcaj, cum se face azi, marcaj în zonă, cu siguranţă ar fi reuşit să marcheze şi am fi pierdut", a declarat Rotariu, la Europa FM.

În urmă cu cinci luni, fostul mare fotbalist Diego Maradona a postat pe contul său de Facebook un mesaj în care şi-a amintit de meciul Argentina - România, scor 1-1, de la Cupa Mondială din 1990, din Italia.

"Acum 30 de ani, împotriva României, trebuia să obţinem calificarea pentru faza următoare. Aveau mari jucători, precum Hagi, Lacatuş, Popescu. Aveam un galben şi cu altul nu aş fi jucat meciul următor. A fost multă luptă, foarte fizică şi cu puţin fotbal. Iar la sfârşitul primei reprize, numărul 5 al României (n.r. - Iosif Rotariu) mi-a rupt glezna stângă, mi-a deschis-o cu o lovitură. În a doua repriză, am jucat cu infiltraţii şi puteam face foarte puţin. Dar nu eram nebun să ies. Îmi amintesc că la pauză, Moncho Monzon mi-a spus că vrea să înscrie un gol, iar eu i-am răspuns că la cornere să atace prima bară, pentru că urma să trimit mingea acolo. Şi mulţumesc Domnului, Moncho s-a dus să o caute unde i-am spus. Dar, din păcate, nu am putut păstra scorul şi am fost egalaţi imediat. Am sfârşit morţi şi foarte amărâţi, pentru că a trebuit să jucăm împotriva Braziliei", a povestit Maradona, care însoţea postarea de un rezumat al meciului, în care se insistă pe duelurile dure dintre jucătorii celor două echipe.

La 18 iunie 1990, România a remizat cu Argentina, scor 1-1, la Napoli, în ultima etapă a fazei grupelor. Monzon a deschis scorul în minutul 62, iar Balint a egalat, în minutul 68.

Tricolorii au încheiat pe locul 2 grupa, după Camerun, dar înaintea Argentinei, clasată pe locul 3. Şi România şi Argentina au mers în optimi, însă jucătorii antrenaţi de Emeric Ienei au fost eliminaţi de Irlanda, la penaltiuri.

Argentina a ajuns în finală, dar a pierdut titlul mondial în faţa RFG, scor 0-1.

Cele două echipe, România şi Argentina, s-au mai aflat faţă în faţă, în SUA, la Cupa Mondială din 1994. Însă Maradona nu a fost pe teren, fiind suspendat după ce a fost depistat pozitiv. El Pibe D'Oro a urmărit din tribune cum Argentina pierde în faţa României, scor 2-3, în optimile de finală ale competiţiei.

Diego Maradona a încetat din viaţă, miercuri, la vârsta de 60 de ani.