Românul Simone Tempestini a terminat pe locul 5 prima etapă a Campionatului European de Raliuri

Pilotul de curse român de origine italiană Simone Tempestini a luat parte la prima etapă a Campionatului European de Raliuri. După prima zi a etapei, Tempestini s-a clasat pe locul 3 per total şi pe locul 1 la under-28, anunță MEDIAFAX.

A doua zi de concurs a fost mai grea pentru automobilistul român, a terminat pe locul 5 la doar o secundă în spatele locului 4.

Tempestini s-a născut în Italia, dar a crescut în România. El face parte din Napoca Rally Academy, unde a fost coleg chiar cu tatăl său.

„A fost tare faptul că am participat la raliul de la Roma în Italia, unde, cum ar veni, mi-a fost casă pentru mult timp şi să reprezint ţara unde stau acum şi ţara unde am învăţat să pilotez, eu fiind un pilot 100% român. Am fost foarte mândru să reprezint România aici”, a spus Tempestini.