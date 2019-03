Romario Benzar atacă dur arbitrajul lui Radu Petrescu - Ieri, nu vezi penalti la Craiova şi azi inventezi un penalti

Fundaşul FCSB Romario Benzar a declarat că arbiturl Radu Petrescu a inventat penaltiul din care FC Viitorul a învins, luni, echipa lui, cu 2-1, pe Arena Naţională potrivit news.ro.

"Am început destul de prost meciul, după aceea am intrat în joc, am arat foarte mult şi a venit faza penaltiului inventat de Radu Petrescu. Eu nu-l ating pe jucătorul de la Viitorul. Dacă-l atinge Junior, îl atinge în afara careului. Îmi dă şi galben, cred că se uită la alt meci Radu Petrescu. E ciudat! Ieri, nu vezi penalti la Craiova şi azi inventezi un penalti. Treaba lor! Dar felicităm Viitorul, au câştigat, noi am ratat, mergem mai departe. Am ratat din şase metri la 1-1. Asta e, trebuie să fim mai atenţi în faţa porţii. Ne pregătim la fel de bine ca până acum şi trebuie să o scoatem la capăt. Situaţia e grea dacă suntem la cinci puncte, dar încă nu este nimic pierdut, depinde de ce vom face la Astra", a declarat Benzar, la Digi Sport.

FCSB a fost învinsă, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), de FC Viitorul, în ultima partidă din prima etapă a play-off-ului Ligii I.

Au marcat Coman '40, respectiv Calcan '15 şi I. Hagi '65 (p).

În urma acestui rezultat. clasamentul play-off-ului este următorul: 1. CFR Cluj - 30 de puncte, 2. CSU Craiova - 26, 3. FCSB - 25, 4. FC Viitorul - 22, 5. Astra Giurgiu - 21, 6. Sepsi - 19.