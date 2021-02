Romario Benzar (FC Viitorul): Sperăm să câştigăm cu CFR Cluj şi să ne luptăm pentru play-off

Jucătorul echipei FC Viitorul Constanţa, Mario Benzar, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că speră ca echipa lui să se impună în meciul cu CFR Cluj, din etapa a 21-a a Ligii I de fotbal, şi să intre din nou în lupta pentru play-of, potrivit Agerpres.

"Jucăm cu campioana României, o echipă foarte bună, cu experienţă, unde sper să ne impunem jocul şi să luăm cele trei puncte, pentru că asta este cel mai important. Ne-am fi dorit să acumulăm mai multe puncte în acest an, dar important este că nu am pierdut cu echipele mari. Sperăm ca de la meciul cu CFR să câştigăm şi să fim acolo, la play-off. Tot timpul au fost meciuri frumoase între noi şi cei de la CFR, important este să marcăm goluri, pentru că doar aşa putem obţine un rezultat pozitiv la Cluj. Cred că posesia şi faza de atac vor face diferenţa", a afirmat Benzar.

Mijlocaşul Cosmin Matei consideră că echipa sa a fost lipsită de şansă în ultimele partide, motiv pentru care nu a reuşit să câştige: "Va fi un meci dificil, împotriva unei echipe puternice. Au demonstrat-o şi trebuie să mergem montaţi şi pregătiţi de o partidă dificilă şi să încercăm să scoatem maximum. Tot timpul contra lor am avut prestaţii bune, şi în meciul tur am avut un joc bun, noi mergem motivaţi să scoatem puncte. Avem nevoie de un succes, sper ca la meciul cu CFR să vină. Avem nevoie de puncte pentru a ne clasa pe un loc de play-off la finalul returului. Cred că am avut şi neşansă în anumite meciuri, cu Sepsi am fost la un minut de victorie".

Formaţia FC Viitorul va întâlni, joi, de la ora 20:00, campioana României, CFR Cluj, în deplasare, într-o partidă contând pentru etapa a 21-a a Ligii I.