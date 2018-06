Romgaz va continua exploatarea a 11 perimetre petroliere

Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producători de gaze din România, a anunţat că va continua exploatarea a 11 perimetre petroliere prin semnarea de acte adiţionale la Acordurile de concesiune.

”Rezultatele pozitive, obţinute prin implementarea programului de lucrări stabilite prin programele anuale ale operaţiunilor petroliere, au condus la creşterea volumelor iniţiale de rezerve dovedite, pentru un număr de unsprezece perimetre, respectiv: Roman, Chirpăr, Păingeni, Tărceşti, Săuşa, Zau de Câmpie Şăulia, Petiş, Săbed, Ţaga, Alunu şi Retiş. Romgaz şi ANRM (Agenţia Naţională de Resurse Minerale, n.r.) au decis continuarea operaţiunilor petroliere de exploatare pentru aceste zăcăminte comerciale prin semnarea unor acte adiţionale de prelungire a perioadei de exploatare”, arată un comunicat al companiei.

Potrivit Legii petrolului nr. 238/2004, durata iniţială a concesiunii poate fi până la 30 de ani, cu posibilitate de prelungire de până la 15 ani, scrie news.ro.

”Odată cu aprobarea actelor adiţionale prin hotărâre de către Guvernul României, Romgaz va identifica un potenţial de exploatare pe termen lung menit să asigure constanţa unei rate performante de înlocuire a rezervelor”, precizează oficialii companiei.

Romgaz a realizat în primul trimestru al anului un profit net de 501,2 milioane lei, cu 10,6% în scădere faţă de rezultatul net din perioada similară a anului trecut, în timp ce cifra de afaceri a coborât uşor, cu 1%, până la 1,48 miliarde lei, comparativ cu primele trei luni din 2017.

Producţia de gaze naturale înregistrată în primul trimestru al acestui an a fost de 1,36 miliarde metri cubi, cu 2,3% mai mare decât cea înregistrată în perioada similară a anului precedent.

La data de 31 martie 2018 societatea înregistra un număr de 6.157 de angajaţi.

Începând din 2013, acţiunile societăţii sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de BVB (Bursa de Valori Bucureşti), sub simbolul SNG, şi pe piaţa principală pentru instrumente financiare listate a LSE (London Stock Exchange), sub formă de Certificate Globale de Depozit (Global Deposit Rights – GDR) emise de The Bank of New York Mellon, sub simbolul SNGR.

Romgaz are o capitalizare de 14,14 miliarde lei. Acţionar principal este statul român, prin Ministerul Energiei, cu o participaţie de 70%.