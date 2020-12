Romprest anunță reluarea colectării deșeurilor din Sectorul 1 începând cu 25 decembrie

Compania Romprest Service S.A. anunță că, din 25 decembrie, reia colectarea deșeurilor din depozitele necontrolate din Sectorul 1. Romprest amintește că, în urma controlului Găzii de Mediu, s-a stabilit că firma respectă legea, în vreme ce autoritățile locale au fost sancționate. În continuare, Romprest transmite că diferendul cu primarul Clotilde Armand va fi tranșat în instanță.

„In ultima luna, s-a incercat cu obstinatie atragerea oprobiului public asupra noastra. Am fost acuzati de practici nelegale, am fost catalogati drept mafie si am fost chiar amenintati cu rezilierea "in cateva zile" a contractului de delegare pentru prestarea unui serviciu de utilitate publica.

Ne-au fost adresate, informal, pe retele de socializare, mesaje in termeni adecvati rechizitoriilor din salile de judecata, dar complet inadecvati discursului public al unei autoritati a statului roman, respectiv al unui primar ales prin vot popular.



Toate aceste actiuni s-au concentrat intr-un timp foarte scurt, fapt ce denota nu doar totala necunoastere si, mai grav, ignorare a situatiei de fapt si a impactului major asupra mediului, ci si lipsa oricarei intentii, legitime in alte circumstante, de intelegere si, ulterior, de conciliere a unui pretins conflict de natura contractuala, evident inventat si el. Si, daca mai era cazul sa amintim, denota reaua-credinta.



S-a dovedit, iata, chiar de la primul examen in fata autoritatii nationale cu competente de control in activitatile cu impact asupra mediului, respectiv Garda Nationala de Mediu, ca Romprest se achita exemplar de obligatiile contractuale si legale care ii revin in calitate de operator delegat. Si ca, Autoritatea Administratiei Publice Locale Sector 1, prin Primar, nu a respectat dispozitiile legale privind protectia mediului, fiind sanctionata corespunzator.



In aceeasi maniera, institutionala, se va dovedi, in fata tuturor autoritatilor si instantelor competente, ca Romprest are o conduita exemplara in raport cu partenerii sai, ca respecta intocmai obligatiile contractuale si legale care ii reglementeaza activitatea.



Pentru a evita atragerea in acest lant de ilegalitati, sanctionate contraventional, deocamdata, de autoritatile de mediu, a unor institutii sau persoane care nu au nicio vina, in afara acestei fatalitati de a fi in subordinea Doamnei Primar, Romprest isi asuma integral si unilateral, fara nicio mediere sau negociere prealabila cu reprezentantii Autoritatii, reluarea activitatii de colectare a deseurilor din depozite necontrolate in regim de normalitate, incepand cu data de 25.12.2020.



Pentru cetatenii Sectorului 1, acesta este modul nostru de a va dovedi respectul precum si responsabilitatea fata de serviciul pe care il prestam in folosul dumneavoastra”, se arată într-un comunicat al Romprest.