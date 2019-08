SURPRIZĂ Romsilva spune că în România crește suprafața împădurită: 'Informaţia că dispar 3 hectare de pădure pe oră, eronată'

Suprafaţa fondului forestier naţional a crescut, în ultimii cinci ani, cu 38.477 de hectare, de la 6.544.588 hectare în 2014, la 6.583.065 hectare la finalul anului 2018, se arată într-un comunicat de presă al Regiei Naţionale a Pădurilor (RNP) - Romsilva, care citează datele oficiale ale Institutului Naţional de Statistică (INS).

Precizarea a fost publicată ca reacţie la apariţia în spaţiul public a "unor informaţii privind 'dispariţia' unor suprafeţe împădurite în România".

"Informaţia că 'dispar' 3 hectare de pădure în fiecare oră este una eronată şi nu are nicio bază ştiinţifică sau oficială. Dacă informaţia ar fi reală, ar însemna că în fiecare an suprafaţa fondului forestier s-ar diminua cu 26.280 de hectare, când în realitate a crescut anual, în medie, cu 7.695,4 hectare. Managementul durabil şi responsabil al pădurilor presupune înlocuirea pădurilor aflate la vârsta exploatabilităţii cu noi generaţii de păduri, prin lucrări de regenerare. În ultimii cinci ani, conform datelor oficiale, în România au fost regenerate cumulat 141.786 de hectare fond forestier, deci în medie 28.357,2 hectare pe an, ceea ce înseamnă că sunt regenerate în fiecare oră 3,23 hectare, deci peste cele 3 hectare care 'dispar', cifră prezentată în mod repetat în spaţiul public, dar nesusţinută de date şi studii oficiale", notează Romsilva în comunicatul de presă.

Potrivit sursei citate, recoltarea autorizată a materialului lemnos sau alte lucrări silvice sunt prezentate drept 'defrişări ilegale'", aceasta fiind o informaţie eronată.

"Pentru corecta informare, termenul de 'defrişare' înseamnă îndepărtarea forţată şi definitivă a unei păduri de pe o suprafaţă de teren cu destinaţia 'pădure' şi schimbarea destinaţiei terenului (de exemplu construcţii civile sau industriale sau cu destinaţie agricolă). În urma lucrărilor silvice, suprafeţele forestiere sunt regenerate, deci pădurile nu dispar, ci se înlocuieşte o generaţie bătrână de arbori cu o generaţie tânără. Suprafeţele parcurse cu tăieri rase nu sunt 'defrişări', tratamentul tăierilor rase fiind unul legal, reglementat de Codul Silvic şi prevăzut în amenajamentele silvice, întocmite de specialişti. Toate aceste suprafeţe sunt reîmpădurite în termen de doi ani, respectându-se prevederile Codului Silvic. Deşi zona parcursă cu astfel de lucrări poate produce îngrijorări opiniei publice este important de menţionat că aceste lucrări sunt corecte din puncte de vedere silvicultural şi legale", explică reprezentanţii RNP - Romsilva.

Conform INS, anul trecut, la nivel naţional, a fost parcursă cu tăieri rase o suprafaţă de 3.435 de hectare, echivalentul a 0,052% din suprafaţa fondului forestier naţional, fiind regenerate, în acelaşi interval, 27.043 de hectare.

'În spaţiul public circulă numeroase informaţii eronate privind starea pădurilor din România şi ne dorim un dialog şi o colaborare de bună credinţă cu organizaţiile non-guvernamentale de mediu pentru o informare corectă a publicului privind modul de administrare a pădurilor. Recent, am iniţiat o platformă de dialog profesional pentru toţi actorii implicaţi în gospodărirea pădurilor, ne dorim un astfel de dialog şi cu organizaţiile de mediu, pentru informarea corectă a publicului', a declarat directorul general al Romsilva, Gheorghe Mihăilescu.

Datele Romsilva arată că, în ultimii cinci ani, a regenerat natural şi artificial 79.601 de hectare şi a plantat 170,59 milioane de puieţi forestieri, cu o investiţie cumulată de 593 milioane de lei.

Regia Naţională a Pădurilor administrează circa 48% din pădurile ţării, aflate în proprietatea publică a statului.

