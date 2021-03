Ronald Koeman înaintea returului cu PSG: 'Nimic nu este imposibil'

"Nimic nu este imposibil", a declarat antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, Ronald Koeman, într-o conferinţă de presă înaintea meciului de miercuri de pe terenul lui Paris Saint-Germain, din returul optimilor de finală ale Ligii Campionilor, gruparea franceză impunându-se în tur cu 4-1.

Întrebat dacă mai crede în şansele echipei după eşecul usturător de pe Camp Nou, Koeman a spus că Barca are moralul foarte bun după ce a acces în finala Cupei Spaniei, întorcând soarta calificării în duelul cu Sevilla FC, scrie AFP.

"Meciul de cupă ne-a dat multă încredere. Dar nu poţi să compari o înfrângere cu 2-0 în deplasare în tur cu una cu 4-1 acasă. Este mult mai complicat. În plus, PSG este un adversar foarte, foarte puternic, care vrea să câştige Liga Campionilor. Ca să sperăm, va trebui să fim eficienţi, realişti, însă vom încerca! Pe orice stadion, Barca intră mereu pe teren ca să câştige. Mâine, vom juca pentru a câştiga. Nimic nu este imposibil. Cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla este ca mâine, după meci, să ne spunem că n-am dat totul ca să ne calificăm sau să câştigăm", a spus olandezul."Dacă sperăm să întoarcem situaţia, vom avea nevoie ca toţi jucătorii să fie la cel mai bun nivel. Suntem capabili de asta, dacă Leo (Messi - n. r.) face unul dintre cele mai bune meciuri ale sale, atunci totul este posibil. Este un jucător care poate întoarce soarta unui meci, în orice moment. Nu va depinde însă doar de Leo. Mai sunt şi alţi jucători. Va depinde de începutul meciului, dacă suntem capabili să rivalizăm...", a adăugat el.Koeman a vorbit şi despre revenirea lui Joan Laporta în funcţia de preşedinte al clubului catalan şi despre posibilitatea ca Messi să se despartă de Barca la finalul sezonului. "Laporta are un trecut pozitiv cu Leo şi cu alţi jucători ai acestei echipe. Nu ştiu dacă asta schimbă ceva pentru Leo, el este singurul care-şi poate decide viitorul. Bineînţeles însă că toţi cei de la Barca vor ca el să rămână cu noi. Laporta a câştigat alegerile cu un avans mare, cred că e bine pentru club că are în sfârşit un preşedinte, ca să poată să lucreze şi să îmbunătăţească viitorul clubului. Este un preşedinte care le oferă o mare încredere jucătorilor", a spus tehnicianul.