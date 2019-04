Ronnie Wood spune că Mick Jagger se simte bine după operaţia pe cord

Muzicianul britanic Ronnie Wood, chitaristul formaţiei The Rolling Stones, spune că Mick Jagger se simte bine după operaţia pe cord suferită la începutul lunii aprilie, potrivit bbc.com.

La începutul lunii aprilie, Mick Jagger, solistul trupei britanice The Rolling Stones, în vârstă de 75 de ani, a fost supus unei intervenții pe cord, pentru înlocuirea valvei aortice. Intervenția a avut loc la Spitalul Presbiterian din New York și a fost necesară pentru că tulburarea de care suferea Jagger ar fi putut duce la insuficiență cardiacă și chiar la deces în urma unui infarct.

Ronnie Wood a declarat pentru publicaţia Hello! că el şi colegii de trupă l-au înveselit pe Jagger trimiţându-i înregistrări video cu ei urându-i muzical să se facă bine.

"Sally (soţia lui Wood, n.r.) şi cu mine am fost în vacanţă în Caraibe, împreună cu Keith (Richards, n.r.) şi cu soţia, Patti, şi i-am trimis videoclipuri cu noi cântându-i şi urându-i să se facă bine", a declarat muzicianul, care a adăugat că gestul l-a emoţionat mult pe Jagger.

"A fost impresionat și amuzat. Se simte foarte bine. Am vorbit ieri cu el și se simte grozav", a completat Wood.

Fratele mai mic al lui Mick Jagger, Chris, a declarat după intervenția chirurgicală că tulburarea cardiacă i-a fost diagnosticată lui Jagger în timpul unui control de rutină. Totodată, acesta a spus că și tatăl lui Mick a murit din cauza aceleiași probleme.

Aceeași problemă medicală l-a ucis pe muzicianul Joe Strummer, din trupa The Clash, în 2002.

Intervenția chirurgicală pentru înlocuirea unei valve cardiace la care a fost supus Mick Jagger și care, până nu de mult, presupunea operarea extensivă pe cord deschis este în prezent minim invazivă și permite recuperarea într-un timp scurt.

Pe 30 martie, trupa The Rolling Stones a anunțat că va amâna toate concertele incluse într-un turneu nord-american, programat în perioada 20 aprilie - 29 iunie, pentru a-i permite lui Jagger să urmeze un tratament medical, dar nu au specificat natura problemei. Membrii trupei au adăugat la momentul respectiv că se așteaptă ca Jagger să se recupereze complet.

În aceeași zi, Jagger le-a scris fanilor, pe Twitter, că "muncește din greu pentru a se întoarce pe scenă cât mai curând posibil".

În tinerețea sa, Mick Jagger a trecut printr-o perioadă zbuciumată, cu multe aventuri sexuale și consum de droguri, dar, în prezent, artistul are un stil de viață sănătos.

Mick Jagger este solistul trupei The Rolling Stones, în care mai cântă Keith Richards, Charlie Watts şi Ronnie Wood. Trupa, înfiinţată la Londra, în 1962, a vândut peste 200 de milioane de albume în întreaga lume şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă. Formația a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 1989.