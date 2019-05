Rovana Plumb: Au fost derapaje în această campanie. Am văzut grupuri de huligani bine organizate/INTERVIU

Cap de listă al PSD și propunerea partidului pentru funcția de comisar european, Rovana Plumb, a oferit un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, în finalul acestei campanii electorale. Rovana Plumb consideră că a fost o campanie extrem de tensionată, în care adversarii politici au promovat un mesaj al urii și a văzut grupuri de huligani bine organizate.

R. A fost o campanie extrem de dură. Care a fost atacul care v-a deranjat cel mai tare în această campanie?

Rovana Plumb: Cred că cel mai grav derapaj al acestei campanii a fost mesajul urii, promovat de partidele de Opoziție. Alegerile de orice fel – și cele europarlamentare nu sunt o excepție – sunt o competiție. Toate partidele intră în această competiție cu obiectivul asumat de a o câștiga. Și acest lucru este normal. Ce nu este normal, este dorința unor partide de a câștiga alegerile nu prin argumente, ci prin forță, prin agresiune verbală și chiar fizică.

Or, tocmai asta s-a promovat în această campanie. Am văzut grupuri de huligani bine organizate, care au încercat să agreseze nu doar politicienii, dar și oamenii simpli. Acest lucru este inacceptabil într-o democrație. Mai mult, o astfel de atitudine, un astfel de comportament este în totală contradicție cu identitatea pe care și-o asumă cei din Opoziție, de partide civilizate, pro-europene.

R. Vă dau următorul scenariu: sunteți față în față cu un cetățean indecis. Cum îl convingeți să vă voteze?

Rovana Plumb: Indiferent de opțiunile politice pe care le are respectivul cetățean, l-aș ruga să pună în balanță, într-un mod cât se poate de obiectiv, faptele noastre, nu ceea ce spun alții despre noi. Pentru că faptele noastre nu pot fi contestate, ele sunt reale și se pot verifica.

Am crescut economia, am majorat pensiile și salariile, am adus absorbția fondurilor europene în media europeană, am gândit un buget axat anul acesta pe investiții, din care se vor construi spitale, drumuri, școli și grădinițe. Am oferit sprijin pentru localitățile rurale de a se moderniza și fermierilor de a-și dezvolta producția. Am stimulat mediul de afaceri prin reducerea fiscalității și am încurajat tinerii să-și facă un viitor aici, în România.

PSD s-a ținut de cuvânt și a pus în aplicare programul votat de români în 2016. Nu același lucru se poate spune despre partidele de Opoziție care nu au făcut altceva decât să ne critice, iar singura soluție oferită a fost cea a discursului violent.

Eu cred că românii văd toate aceste lucruri, chiar dacă sunt supuși unor campanii de dezinformare extrem de sofisticate. Și asta pentru că ei știu că un partid, la fel ca un pom, trebuie judecat după roadele lui.

R. Cum vedeți viitoarea componență a Parlamentului European? La ce grup va adera partidul dumneavoastră?

Rovana Plumb: Eu sper foarte mult că mesajul urii, cel al izolării și scindării, să fie unul marginal în Parlamentul European. Dar pentru asta, cetățenii români, dar și cei europeni, ar trebui să vină la vot și să nu permită forțelor politice care șubrezesc temelia Uniunii Europene să acceadă în Legislativul european.

PSD dorește să fie un membru loial al familiei politice din care face parte. Vrem să continuăm activitatea noastră în grupul PES deoarece avem nevoie, la nivelul tuturor statelor, de o forță politică responsabilă, care să pună pe primul plan politici sociale și care să apere interesele celor mulți.

R. Ce ați schimba în relația actuală dintre București și Bruxelles?

Rovana Plumb: PSD este partidul care a făcut toate demersurile necesare ca România să intre în NATO și în Uniunea Europeană. Relația actuală dintre București și Bruxelles pare mai rece din cauza unor disensiuni de natură politică, care are au legătură, în primul rând cu modul în care Opoziția a înțeles să se raporteze la Bruxelles și să facă lobby împotriva propriei țări.

Echipa PSD militează ca România să fie tratată cu mai mult respect la Bruxelles. Asta înseamnă, în primul rând, eliminarea standardelor duble în raport cu țara noastră. Exemplele acestor standarde duble sunt multiple – de la subvențiile inegale din agricultură la diferențele de calitate ale produselor, de la blocarea accesului în spațiul Schengen la tratamentul inegal în ceea ce privește organizarea judiciară. Pe toate aceste capitole mi-aș dori ca relația București – Bruxelles să se îmbunătățească.

R. Care este principalul obiectiv pe care vi-l veți propune personal în Parlamentul European?

Rovana Plumb: În cazul de față nu vorbim despre obiective personale. Eu fac parte dintr-o echipă, echipa PSD. Mergem în Parlamentul European să punem în practică ceea ce le-am promis românilor în această campanie.

La nivelul Parlamentului European vom milita împotriva dublului standard și pentru intrarea României în spațiul Schengen și în zona Euro dar și pentru subvenții agricole egale în toate statele UE.

R. Ce scor prognozați că va obține partidul dumneavoastră în aceste alegeri?

Rovana Plumb: Suntem în campanie electorală, sondajele sunt la modă, săptămânal aflăm că unii cresc într-o zi câți alții în 7 dar este doar teatru ieftin. Pentru noi este importantă ziua votului, rezultatele le dau românii la urne, nu sociologii la sondaje și cu atât mai puțin candidații.