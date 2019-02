Rovana Plumb, întâlnire cu transportatorii - Printre subiecte, situația generată de aplicarea supraccizei pe carburanți

Rovana Plumb, ministrul interimar al Transporturilor, a avut, luni, o intânire cu o delegație a reprezentanților Federației Operatorilor Români de Transport - FORT. La discuții au participat secretarul de stat coordonator, reprezentanții direcțiilor de specialitate din cadrul ministerului și reprezentanții Autorității Rutiere Române.

Pe agenda de discuții a întâlnirii au fost subiecte precum: efectele produse prin intrarea în vigoare a OMT nr. 1824/2018, situația generată de aplicarea supraccizei pe carburanți, identificarea de soluții pentru problemele existente în domeniul transportului rutier de călători și mărfuri.

”La Ministerul Transporturilor suntem conștienți că, în ciuda eforturilor depuse, pot exista în continuare situații ce afectează zona transportului rutier. De aceea am apreciat deschiderea manifestată de patronatele din transportul rutier pentru un dialog constructiv și eficient cu ministerul și am convingerea că, în ciuda complexității problemelor expuse, vom găsi împreună soluțiile viabile pentru depășirea oricăror obstacole. Totodată, vă adresez invitația ca aceste întâlniri să devina parte a unui dialog permanent în care soluțiile propuse de dumneavoastră să se concretizeze inclusiv sub forma unor inițiative legislative” a declarat Ministrul interimar al Transporturilor, Rovana Plumb.

În urma ședinței s-a decis crearea unui grup de lucru format din reprezentanții celor implicați în transportul rutier având ca obiect legislația comunitară privind pachetele de mobilitate, pe care România le gestionează în perioada Președinției României la Consiliul UE, potrivit unui comunicat de presa.