Roxana Mânzatu: Iohannis să se lepede de teama de confruntare; are datoria inclusiv faţă de femeile care îl votează

Deputatul PSD Roxana Mînzatu i-a adresat, marţi, preşedintelui Klaus Iohannis, candidatul PNL în alegerile prezidenţiale, îndemnul să nu rateze "un moment istoric" pentru democraţia românească şi să participe la o dezbatere cu contracandidatul său, Viorica Dăncilă, arătând că şeful statului are această datorie inclusiv faţă de femeile care îl votează, femeile din PNL.

"Adresez din nou o invitaţie staff-ului preşedintelui, preşedintelui Iohannis, să nu rateze această etapă sau acest moment care este istorie pentru democraţia românească. Are în faţa domniei sale un candidat femeie, unul legitimat cu peste 2 milioane de voturi şi trec peste derapajele de exprimare antidemocratică pe care preşedintele Iohannis le are tot mai des în ultimele zile şi îl rog să reflecteze la acest aspect şi să se gândească la milioanele de femei, de mame, de soţii din România, la vocea pe care ele merită s-o aibă în politică, la faptul că maniera în care se comportă, refuzând dezbaterea electorală - vom vedea în 24 noiembrie, poate îi aduce voturi, poate nu - lasă răni adânci în ceea ce înseamnă mentalul colectiv. Pentru că o parte din electorat cu asta va rămâne, că o femeie a intrat în turul doi şi a fost tratată cu dispreţ pentru că era femeie", a spus deputatul PSD.Roxana Mînzatu a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis mai are câteva zile la dispoziţie în care "poate să se lepede de această temă de confruntare pe care o are", subliniind că acesta "are o datorie faţă de femeile care îl votează, de femeile din PNL, de toate femeile din România".