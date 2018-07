Rudel Obreja, condamnat în dosarul Gala Bute, lansează acuzaţii la adresa judecătorilor: 'Atunci am înțeles că suntem pe culoar'

Rudel Obreja a declarat, din închisoare, că lupta pentru a-și demonstra nevinovăția în dosarul Gala Bute nu a fost cu acuzarea, ci cu instanțele de judecată care îi respingeau cererile de probe, ceea ce l-a făcut pe acesta să înțeleagă că trebuie „executat”, mai ales după ce a aflat de protocoale, transmite Mediafax.

„Toată lupta mea - dar e valabil pentru majoritatea oamenilor - se duce cu instanțele de judecată, nu cu acuzarea. Noi ne luptăm cu instanțele de judecată, noi nu avem în față judecători, pentru că oamenii aceștia îți resping lucruri, ei nu vor să afle - vorbesc de cei de pe culoar. Acolo unde trebuie să te execute, te execută. (...) Disputa noastră a fost în permanență cu instanța de judecată. (...) Când a fost început procesul la Înalta Curte, când am văzut modul în care se duce el la fond și faptul că ni se resping probe, că nu ne sunt admise cererile, atunci am înțeles că suntem pe culoar. Mai ales că începuseră discuțiile în spațiul public legate de protocoale, de toate aceste aranjamente subterane care au fost și încă sunt în ceea ce se pretinde a fi justiție. Am înțeles că suntem pe un făgaș bine construit și m-am luptat până la capăt. (...) La mine, lucrurile sunt mai mult decât dubioase în ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Rudel Obreja, într-un interviu pentru B1 TV, susținut în închisoarea Rahova, acolo unde este încarcerat.

Acesta a vorbit și despre viața din spatele gratiilor, precizând că vrea să meargă la muncile din interiorul unității.

„Am fost la comisie, mi-au dat o variantă, nu am apucat să ies la muncă, sunt mai multe opțiuni, o să vedem. O să fac ce o să spună oamenii aceștia să fac. Fac sport, avem posibilitatea și ieșim la sport o oră pe zi, o altă oră pe zi ieșim la aer. În cameră, condițiile sunt atât cât se pot ele, suntem șase persoane în cameră, aceasta este capacitatea penitenciarului. De mâncat, mâncăm ce ni se oferă, alteori ce avem de acasă. Dormim bine, unul mai sforăie, altul se mai uită la televizor”, a mai spus Rudel Obreja.

Fostul președinte al Federației Române de Box, Rudel Obreja, a fost condamnat, în luna iunie, de magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) la 5 ani de închisoare în dosarul Gala Bute, decizia fiind una definitivă.

Potrivit deciziei magistraţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Rudel Obreja are de executat cinci ani de închisoare în dosarul Gala Bute, pentru complicitate la luare de mită. În aceeaşi cauză, judecătorii au admis o solicitare a fostului preşedinte a Federaţiei Române de Box, iar acuzaţiile de evaziune fiscală au fost desfiinţate. Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, a fost condamnat în primă instanţă la patru ani de închisoare.

În acelaşi dosar, magistraţii instanţei supreme au condamnat-o pe Elena Udrea, la 6 ani de închisoare, decizia fiind definitivă.

