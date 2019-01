Rudel Obreja, reacție furtunoasă după ce numele său apare pe o 'listă neagră': 'Am fost executat de un Sistem Opresiv și Criminal'

Rudel Obreja, fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, susține că a fost 'executat de un sistem opresiv și criminal'. Declarația acestuia vine după ce Ovidiu Puțura, fost judecător și secretar de stat în Ministerul Justiției, condamnat la definitiv la cinci ani de închisoare, a vorbit, din Penitenciarul Jilava, despre sistemul de justiție din România, menționând că au existat condamnări la dosare, chiar și liste cu oameni care urmau să fie condamnați, precum și pedepsele pe care ar fi urmat sa le primească.

Revoluție în Venezuela, Washingtonul pune paie pe foc: 'Statele Unite nu recunosc regimul Maduro'

„Fostul Judecător și Director in cadrul Ministerului Justiției a afirmat astă seară, in cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, că a văzut LISTE cu oameni care urmau să fie condamnați, printre care și Rudel Obreja.

O declarație care confirmă ceea ce spun de câțiva ani : am fost executat de un Sistem Opresiv și Criminal.

S-au fabricat probe și martori pentru a se obține condamnarea mea.

Aștept momentul in care va intra in vigoare Legea desecretizării Protocoalelor Ilegale și Planurile de Acțiune aferente.

Abia acum mă cuprinde teama că mă pot îmbolnăvi de inimă rea și tot ce derivă din asta.

Și-au bătut joc de viața mea și a familiei mele, m-au călcat in picioare, însă Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că am puterea să NU urăsc.

Fiecare TREBUIE să răspundă pentru faptele sale.”, scrie Obreja pe Facebook.