Rudi Stănescu, despre partida din cupa EHF - Șanse de calificare rămân, indiferent de rezultatul meciului cu Porto

Preşedintele Handbal Club Dobrogea Sud, Rudi Stănescu, crede că echipa de la malul mării are şanse de calificare din grupa EHF indiferent de rezultatul meciului de sâmbătă cu Porto, de pe teren propriu, precizând că trupa portugheză este cea mai puternică din această grupă şi principala candidată la calificarea de pe primul loc informează news.ro.

Rudi Stănescu a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că Porto are cea mai bună echipă din această grupă şi este principala candidată la calificarea de pe primul loc.

“Cred că Porto este principală candidată la calificare de pe locul întâi. au cea mai bună echipă este clar. Pot să spun că este cel mai puternic adversar care a venit la Constanţa, vorbim de Dobrogea Sud Constanţa. Mâine va fi un meci frumos, în primul rând frumos, important pentru noi pentru că de el va depinde în mare măsură calificarea în faza următoare a competiţiei. Şanse vor fi indiferent de rezultatul de mâine, nu este un meci crucial. Am văzut meciul cu Cuenca, am văzut şi meciul cu Magdeburg din faza anterioară, au o echipă foarte puternică chiar dacă numele de Porto nu este arhicunoscut în handbalul european, e o echipă foarte bună, au eliminat pe Magdeburg etapa trecută la o diferenţă destul de mare”, a afirmat Rudi Stănescu.

La rândul său, managerul general al formaţiei, Nurhan Ali, a spus în cadrul conferinţei de presă, că este îngrijorat de faptul că în ultimele două meciuri formaţia din Constanţa a avut perioade în care nu a reuşit să marcheze, lucru pe care îl consideră nepermis pentru o echipă care vrea să se califice mai departe.

“Este un meci deosebit de important şi deosebit de dificil. Sunt puţin îngrijorat de faptul că în ultimele două meciuri am avut perioade în care am alternat jocul foarte bun cu perioade în care am trecut la o somnolenţă aşa şi mă refer la ultimele 10 minute cu cei de la Holstebro şi mă mai refer şi la ultimele minute din recentul meci pe care l-am câştigat cu Steaua. Pentru o echipă care vrea să acceadă din grupele EHF aşa ceva nu este permis. Trebuie să facem ceva să nu avem asemenea perioade pentru că ne-au costat în Danemarca o victorie frumoasă şi pe care am fi meritat o cu prisosinţă la modul cum s-a jucat timp de 53 de minute”, a declarat managerul general.

Antrenorul formaţiei Handbal Club Dobrogea Sud, Zvonko Sundovski, a afirmat în conferinţa de presă, că Porto este o formaţie în formă, cu jucători buni, dar că trupa sa este pregătită să aducă primele puncte din grupa EHF.

“Cred că o să fie un meci frumos. Avem treabă cu echipă foarte bună, cu o echipă care are şi calitate şi cantitate. Sunt jucători foarte mari, sunt jucători buni, sunt în formă bună. Noi avem şansa noastră, jucăm acasă şi noi avem echipă bună, pregătită să se bată cu ei şi să aducem primele puncte din grupă la Constanţa”, a explicat antrenorul.

El consideră ghinion faptul că în ultimele două meciuri jucătorii săi au avut un randament mai scăzut pe finalul partidelor. Sundovski crede că este important ca o echipă bună să câştige şi atunci când nu joacă cel mai bun handbal.

La rândul său, extrema dreaptă a formaţiei, Laurenţiu Toma, a spus că handbaliştii de la malul mării au dovedit în nenumărate rânduri că pot face faţă oricărei presiuni şi că oricărei echipe mai puternice decât ei.

“Porto este cea mai puternică din grupă, este un adversar dificil, dar să nu uităm totuşi jucăm la noi acasă, cu suporterii lângă noi şi am dovedit de mai multe ori că putem face faţă oricărei presiunii, oricărei echipe mult mai puternice decât noi aducând victoria. Mă bucur foarte mult că în urma meciului din Danemarca, unde am cedat pe final, am demonstrat că suntem o echipă matură, puternică şi am trecut peste acea înfrângere, am mers la Steaua unde am făcut un meci destul de bun, aproape de perfecţiune, exceptând poate ultimele minute din joc”, a precizat Laurenţiu Toma.

Meciul dintre Handbal Club Dobrogea Sud şi Porto va avea loc sâmbătă, de la ora 14.45, în Sala Sporturilor din Constanţa. În prima etapă, echipa de la malul mării a pierdut în Danemarca cu Holstebro (29-25), iar Porto a câştigat pe teren propriu cu Cuenca (37-26).