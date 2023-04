Rugbyști blocați în troiene: o zi și o noapte pe drum între București și Gura Humorului

Rugby-ul cere sacrificii. Veniți ieri la București pentru a susține examenul final la cursul de Instructor Sportiv organizat de Academia Națională de Rugby, cei cinci cursanți din Gura Humorului, antrenori și jucători: Răzvan și Sergiu Beleca, Ionuț și Mihai Coca și Lucian Preuțescu, nu au ajuns acasă nici după mai bine de 24 de ore.

Iarna grea care a cuprins Moldova în ultimele zile, cu ninsoare și viscol, a dus la blocarea traficului pe E85, pe sensul Băcău-Roman, unde cei cinci au stat ore întregi în coloane întinse pe sute de kilometri.

Mai mult, nouă sectoare de drum naţional din zona Moldovei au fost închise din cauza ninsorii şi viscolului.

"Avem peste 30 de ore de când nu am dormit și suntem plecați din București de ieri, de la ora 14:00. Am rămas de la ora 18:00 blocați între Bacău și Roman până la 5 dimineața. Spre norocul nostru, lângă noi a rămas blocată și o mașină de poliție și deblocându-i pe ei, ne-au deblocat și pe noi, am ajuns escortați la Bacău, am fost ca niște VIP-uri. Am stat aproape 12 ore în câmp, dar am încercat să facem haz de necaz, fiind cinci băieți în mașină am avut povești, a trebuit să ne împingem mașina, să îi ajutăm pe alții, căzături prin zăpadă, uzi la picioare, am plecat de acasă în ținută estivală, cu adidași, nu cu ghete. Aventuri cu alergatul după șapcă prin zăpadă, într-un final am ajuns la Roman, la cinci dimineața, am alimentat, ne-am făcut provizii de hrană și apă și am plecat la drum din nou. Am ajuns într-o localitate la ieșire din Roman unde am stat de la ora 6 dimineața până la ora 12.

Acolo am cunoscut o comunitate de oameni, am fost la magazinul și barul din sat, unde au fost niste povești interesante cu oamenii faini de acolo, am mâncat din portbagaj pâine cu parizer, a fost o aventură care ne-a încercat limitele." spune Lucian Preuțescu.

Lucian Preuțescu este profesor de sport și jucător la CSM BucovinaSuceava, pentru care a și marcat eseu în etapa inaugurală a LigiiNaționale de Rugby, în meciul cu RC Gura Humorului.