Rugbystul Wesley Fofana şi-a anunţat retragerea din activitate la vârsta de 34 de ani,

Rugbystul Wesley Fofana, jucătorul echipei Clermont, şi-a anunţat retragerea din activitate la vârsta de 34 de ani, luni, pe reţelele de socializare, după o carieră marcată de 48 de prezenţe la echipa naţională a Franţei, dar complicată de numeroase accidentări în ultimele sezoane, informează AFP.

"După 15 ani la ASM (Clermont Auvergne) şi în frumoasa familie a rugby-ului francez, o nouă pagină se deschide pentru mine. Ultimii doi ani au fost foarte grei şi corpul meu nu mai corespunde exigenţelor actuale ale rugby-ului profesionist, după cum am constatat. În consecinţă, am ales să-mi închei cariera", a scris jucătorul pe contul său de Twitter.Contractul lui Fofana cu Clermont era valabil în sezonul 2022-2023, care va debuta pe 3 septembrie.Pe data de 4 mai, jucătorul a suferit o nouă accidentare în meciul cu Stade Francais, antrenând o operaţie la tendonul bicepsului drept.El a fost unul din jucătorii cheie în XV-le Franţei în anii 2010, disputând şase ediţii ale Turneului celor Şase Naţiuni (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2019).În cele 48 de selecţii, el a înscris 15 eseuri, dintre care multe după acţiuni individuale. El mai are în palmares două titluri de campion al Franţei (2010, 2017), un trofeu în Cupa Challenge (2019) şi a jucat trei finale ale Cupei Campionilor europeni (2013, 2015, 2017).