Rusia a amplasat un sistem antirachetă Panțîr-S pe acoperișul sediului Ministerului Apărării (foto-video)

Autoritățile ruse au amplasat pe acoperișul sediului Ministerului Apărării din Moscova un sistem antiaerian Panțîr-S, conform imaginilor de pe rețelele de socializare.

Panţîr-S este un sistem combinat de rachete sol-aer cu rază scurtă şi medie de acţiune. Sistemul de apărare antirachetă a fost amplasat cu macaralele, potrivit imaginilor de pe Twitter. Internauții susțin că și pe alte locații-cheie din Moscova au fost instalate sisteme similare.

In Moscow, a Russian Pantsir-S1 anti-aircraft missile system has been placed on the roof of a building of the Central District Department of Education on Teterinsky Lane, for the reasons so far unknown.



