Rusia a blocat transportul de petrol din Kazahstan către Europa/ Kazahii au blocat o cantitate uriașă de cărbune a Rusiei

Rusia a limitat transportul de petrol din Kazahstan prin portul din Novorossiysk. Aceasta este ruta principală pentru transportul petrolului kazah în Europa și reprezenta o plasă de siguranță a ”bătrânului continent”, în fața sancțiunilor impuse Rusiei.

La rândul lor, cei din Kazahstan au blocat 1700 de vagoane de cărbune, care ar aveau destinația Rusia.

