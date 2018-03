Rusia a expulzat, deja, diplomați din 23 de țări, printre care și România: Alte state sunt pe lista neagră

Ministerul rus de Externe a anunţat vineri că a informat ambasadorii din cele mai multe ţări - între care România - care au dispus să fie expulzaţi diplomaţi ruşi că un număr egal de diplomaţi de-ai lor au fost declaraţi persona non grata, relatează The Associated Press.

Ambasadorii convocaţi vineri provin din 23 de ţări care expulzează ruşi în legătură cu otrăvirea în Marea Britanie a lui Serghei Skripal, un fost agent dublu rus, şi a fiicei sale Iulia, a precizat ministerul într-un comunicat.

Moscova a anunţat joi că expulzează 60 de diplomaţi americani şi închide Consulatul american de la Sankt Petersburg, ca măsură de retorsiune faţă de măsuri similare anunţate de Washington, scrie news.ro.

Ţările informate vineri cu privire la aceste expulzări sunt: Australia, Albania, Germania, Danemarca, Irlanda, Spania, Italia, Canada, Letonia, Lituania, Macedonia, Republica Moldova, Olanda, Norvegia, Polonia, România, Ucraina, Finlanda, Franţa, Croaţia, Cehia, Suedia şi Estonia.

Rusia urmează să examineze expulzări ”în oglindă” de diplomaţi din Belgia, Ungaria, Georgia şi Muntenegru.

Ministerul nu menţionează în acest comunicat NATO, care a anunţat că expulzează şapte ruşi.