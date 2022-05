Rusia a organizat o repetiție pentru parada militară de Ziua Victoriei (foto-video)

Rusia a organizat, sâmbătă, o repetiţie generală pentru parada militară care comemorează Ziua Victoriei pe 9 mai, eveniment care marchează înfrângerea Germaniei Naziste în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, relatează The Associated Press.

Ziua Victoriei din acest an, care pică luni, nu va onora doar un conflict care s-a încheiat în urmă cu 77 de ani, ci mulţi ruşi se vor gândi la miile de trupe desfăşurate în Ucraina, statul vecin.

Simbolurile care evocă sprijinul pentru armată s-au înmulţit în toată ţara începând cu 24 februarie. Astfel, litera ”Z” a început să apară pe tot mai multe panouri şi indicatoare stradale şi în staţiile de metrou, precum şi la emisiunile TV şi pe reţelele sociale.

Sâmbătă, o rachetă balistică intercontinentală de tip RS-24 Yars a trecut prin Piaţa Roşie în timpul repetiţiei de la Moscova. De asemenea, avioane de război şi elicoptere au zburat pe cerul Moscovei, trupele militare au defilat în formaţie alături de vehicule de artilerie autopropulsate.

Potrivit BBC, tancurile T-90M, cele mai moderne tancuri ruseşti, au fost expuse în Piaţa Roşie din Moscova în timpul repetiţiei.

Ministerul britanic al Apărării a anunţat, sâmbătă, în cadrul raportului zilnic, că cel puţin un tanc de tip T-90M, a fost distrus de forţele ucrainene în războiul din Ucraina.

A Russian military band performs on Red Square during the general rehearsal of the Victory Day military parade in central Moscow on May 7, 2022.



Russia will celebrate the 77th anniversary of the 1945 victory over Nazi Germany on May 9



????Kirill Kudryavtsev pic.twitter.com/o8ek1HARyd — AFP News Agency (@AFP) May 7, 2022

???? | #Russia|n army rehearses Victory Parade to be held on May 9 at the Red Square in #Moscow. pic.twitter.com/46mIbbcBVd — EHA News (@eha_news) May 7, 2022