Rusia a trecut la nivelul următor aruncând în luptă rachetele hipersonice. Care e de fapt mesajul pentru Occident

Rusia a folosit rachete hipersonice Kinjal (pumnal) pentru a distruge un depozit subteran de muniție și rachete, dar întrebarea este ce înseamnă acest lucru pentru războiul din Ucraina, dar și pentru Occident.

Potrivit unui expert în apărare, acesta avertismentul lansat de Rusia că „are mijloacele de a escalada” conflictul în continuare și că Ucraina nu poate să se apere împotriva acestor atacuri.

„Un mesaj” că Rusia ar putea atinge ținte în alte părți ale Europei.

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0