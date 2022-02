Rusia a trimis în Belarus bombardiere care pot transporta armament nuclear/ Imagini din satelit

Noi imagini din satelit, publicate de jurnalistul Christopher Miller, arată faptul că Rusia a trimis în Belarus două bombardiere, de ultimă generație.

Aceste bombardiere au capacitatea de a transporta armament nuclear și devin parte din arsenalul tot mai puternic pe care Rusia îl mobilizează în Belarus, țară vecină a Ucrainei.

În prezent, circa 70% din forțele militare ale Rusiei sunt mobilizate și au încercuit Ucraina.

New satellite images of Russian military buildup within Belarus, in Yelsk, Rechitsa and Luninets airfield. The images focus on the new troop and equipment deployments, local training activity and the arrival of Su-25 ground attack aircraft. ????: @Maxar pic.twitter.com/US2Vs2ta7t