Rusia a trimis specialişti în domeniul nuclear la centrala de la Zaporojie

Autorităţile ruse au trimis specialişti în domeniul nuclear la centrala de la Zaporojie din sud-estul Ucrainei, a anunţat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), potrivit DPA, conform AGERPRES.

Oficialii ucraineni au transmis AIEA ultimele informaţii despre centrala nucleară, care este sub control rusesc, dar operată în continuare de stafful ucrainean, a precizat într-un comunicat directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi.Stafful ucrainean lucrează "sub o presiunea incredibilă", potrivit oficialilor ucraineni, citaţi în comunicat.Conform Ucrainei, opt reprezentanţi ai Rosenergoatom, o unitate a companiei nucleare ruse de stat Rosatom, au fost trimişi la centrală. Ei ar fi cerut rapoarte zilnice de la conducerea centralei despre "aspecte confidenţiale" ale funcţionării uzinei.Forţele ruse au ocupat centrala la 4 martie, iar Grossi şi-a exprimat îngrijorarea în mod repetat în legătură cu securitatea centralelor nucleare ale Ucrainei de la izbucnirea conflictului.Trupele ruse au ocupat anterior şi fosta centrală nucleară de la Cernobâl, dar s-au retras la sfârşitul lunii martie. După retragere, au existat informaţii că unii soldaţi ruşi ar fi fost afectaţi de radiaţii în zonă. Contactul cu centrala de la Cernobâl a fost întrerupt timp de circa două luni.Între timp, tehnicienii au actualizat sistemele de monitorizare şi au restabilit treptat transmis de la distanţă, a precizat AIEA.Ucraina are în prezent patru centrale nucleare care operează 15 unităţi.