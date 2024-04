FOTO-VIDEO Rusia anunță un nou presupus atac terorist în curs de desfășurare: un grup de bărbaţi înarmaţi a deschis focul asupra forţelor de securitate

Rusia a lansat joi o „operaţiune antiteroristă” în unele cartiere ale oraşului Nalcik şi în districtul Cerek din regiunea sa sudică Kabardino-Balkaria, a anunţat joi agenţia de presă RIA, citând autorităţile locale, relateză News.ro.

RIA citează Comitetul Naţional Antiterorist al Rusiei, care a declarat că „un grup de bărbaţi înarmaţi a deschis focul asupra forţelor de securitate care i-au înconjurat în afara Nalcikului.”

Potrivit TASS, forţele speciale au blocat militanţii implicaţi în terorism pe teritoriul unei comunităţi de grădinari din Nalcik, în Republica Kabardino-Balkaria.

"În această noapte, ei (militanţii) au fost blocaţi de forţele speciale ale FSB pe teritoriul asociaţiei Nasip din districtul urban Nalcik. Ca răspuns la somaţia de a depune armele şi de a se preda autorităţilor, bandiţii au deschis focul asupra forţelor de ordine", a declarat Comitetul Naţional Antiterorist.

Acesta a precizat că ofiţerii FSB primiseră anterior informaţii despre localizarea unor persoane înarmate implicate în activităţi teroriste.

În zona în care au fost găsiţi presupuşii terorişti a fost introdus un "regim legal de operaţiune antiteroristă" de către şeful FSB regional. O înregistrare video distribuită de Comitet arată că zona în care se desfăşoară operaţiunea antiteroristă este încercuită de agenţii de poliţie.

Context

Operaţiunea intervine după ce atacul de la sala de concerte Crocus City Hall de lângă Moscova, soldat cu 144 de morţi, a fost revendicat de organizaţia Stat Islamic, deşi Moscova, oficial şi propagandistic, a dat vina pe Ucraina şi Occident.

⚡️ ???????? Russia has initiated a counter-terrorist operation in Nalchik and the Cherek district of Kabardino-Balkaria region. Gunmen have opened fire on security forces who surrounded them outside Nalchik. https://t.co/yD6MWNS4ub pic.twitter.com/BVXQ4YP829 — RiskMap (@RiskMapOfficial) April 11, 2024

⚡️???????? HAPPENING NOW: Counter-Terrorist Operation (CTO) announced in Nalchik, South Russia.



Further information on what's happening in the area is being confirmed - developing story.



Intel Republic pic.twitter.com/u4Ipp6WINK — Rahini (@rahini1207) April 11, 2024