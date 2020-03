Rusia - Carantina aplicată la Moscova ar putea fi extinsă la nivelul întregii țări

Guvernul rus a propus luni extinderea la întreaga ţară a carantinei obligatorii aplicată de capitala Moscova în efortul de a opri răspândirea coronavirusului, relatează EFE potrivit Agerpres.

"Cer guvernatorilor regiunilor Rusiei să ia notă de această măsură şi să studieze aplicarea ei în teritoriile lor", a declarat premierul Mihail Mişustin, într-o reuniune a cabinetului.Potrivit premierului rus, măsurile adoptate de Moscova şi de autorităţile din regiunea Moscovei "sunt o continuare logică a politicii preşedintelui (Vladimir Putin) în lupta împotriva coronavirusului".EFE aminteşte că Putin a anunţat săptămâna trecută o serie de măsuri pentru stoparea propagării COVID-19 în ţară, care includ "o săptămână de vacanţă plătită", însă autorităţile au insistat că oamenii trebuie să stea în case.Autorităţile din Moscova au anunţat o carantină parţială începând de duminică şi le-au cerut rezidenţilor să stea acasă de luni în contextul în care numărul cazurilor recenzate oficial în capitala Rusiei a trecut de 1000.Pe de altă parte, o informare făcută duminică de cabinetul de criză al primăriei capitalei ruse a relevat că 85% dintre bolnavii de COVID-19 diagnosticaţi în Moscova au mai puţin de 65 de ani."Statisticile arată că boala se manifestă într-o formă gravă nu doar la moscoviţii de peste 65 de ani", informează cabinetul de criză într-un comunicat postat pe pagina web a Departamentului Sănătăţii din Moscova.Potrivit acestor date, din cele 1.014 cazuri diagnosticate în capitală, 46% sunt pacienţi cu vârsta cuprinsă între 35 şi 64 de ani; 33,5% au vârste cuprinse între 18 şi 34 de ani; 15% sunt persoane peste 65 de ani şi 5,5% sunt persoane sub 18 ani."Aproape jumătate, 45%, din bolnavii care suferă de o afectare severă a plămânilor sunt persoane cu vârste sub 60 de ani", se menţionează în comunicat, care subliniază că aproape 40% dintre pacienţii conectaţi la aparate de respirat au sub 40 de ani.