După ofensiva împotriva rușilor a început vânătoarea de colaboratori/ Sute de oameni au fugit spre Rusia, iar cei rămași riscă pedepse grele (Video)

Colaboratorilor ucraineni ai Moscovei din teritoriile ocupate li s-a spus că „Rusia este aici pentru totdeauna”, dar acum sunt nevoiți să fugă din Ucraina.

Cu câteva săptămâni în urmă, Irina lucra în administrația de ocupație rusă din Kupiansk, un oraș mare din nordul Ucrainei care fusese capturat la câteva zile după invazia armatei lui Vladimir Putin în februarie.

Dar acum, pe măsură ce trupele ruse au fugit din oraș și armata ucraineană a recucerit teritoriile ocupate din nordul țării, ea și familia ei au fugit de teamă că va fi pedepsită pentru colaborarea cu ocupanții, scrie „The Guardian“.

A traffic jam has formed on the border of the Belgorod region pic.twitter.com/gEliGrfNhe

Dovezile arată că în teritoriile ocupate. trupele ruse au folosit în mod regulat violența pentru a înlătura orice disidență locală și pentru a menține controlul. În același timp, unii i-au ajutat pe ruși. Alții au crezut spusele oficialilor instalați de Moscova că rușii sunt acolo pentru a rămâne pentru totdeauna și au decis să coopereze sau pur și simplu să încerce să trăiască în liniște sub dominația rusă.

Lovitură grea

Pentru aliații locali ai Moscovei, retragerea bruscă a forțelor ruse a fost o lovitură grea, pentru că se tem că vor fi acuzați de trădare.

Luni de zile, Rusia le-a spus oamenilor din regiunile ocupate ale Ucrainei că este acolo pentru a rămâne. Au introdus rubla, pensionarilor li s-a spus că vor primi pensii rusești, iar funcționarii ucraineni au fost înlocuiți cu rezidenții pro-ruși.

Acum, retragerea Rusiei a dat o lovitură devastatoare imaginii forțelor armate ruse și a Kremlinului chiar și în rândul celor mai înfocați susținători ai lor din Ucraina.

Ucraina a promis că îi va pedepsi pe localnicii care au colaborat cu armata rusă sau au cooperat cu guvernele instalate de Rusia. Pot primi pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani. Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri că forțele ucrainene încearcă să elimine „rămășițele ocupanților și ale grupurilor de sabotaj” din orașele și satele eliberate din regiunea Harkov.

Refugiu în Rusia

În Belgorod, o regiune rusă care se învecinează cu Harkov, biroul guvernatorului a declarat că aproape 1.400 de persoane sunt găzduite într-o tabără temporară după ce au trecut granița cu Ucraina. Multe sunt familii cu copii care au fugit de lupte. Alte sute de oameni vor sta probabil în apartamente închiriate sau la rude.

The Ruzzian are Fleeing:



At the Sands checkpoint near Logachevka (Belgorod region), the situation is critical - the number of collaborators and accomplices of Russia trying to fuck is simply prohibitive.

/1 pic.twitter.com/2D7ZzZmhOH