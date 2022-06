Rușii strâng cercul în Donbas. Britanicii recunosc că armata rusă e superioară și deznodământul e o chestiune de zile

Rusia își folosește superioritatea militară și artileria pentru a obliga forțele ucrainene să nu mai folosească propriile lor echipamente, pentru a „captura treptat teritoriul din Severodonețk și din jurul său” de sub controlul ucrainean, a spus Ministerul Apărării al Regatului Unit în cea mai recentă evaluare, relatează BBC.

Rusia continuă să caute să genereze unități de luptă pentru a le disloca în Ucraina. În ultimele săptămâni, probabil că Rusia a început să se pregătească pentru desfășurarea celui de-al treilea batalion din unele formațiuni de luptă, spune ministerul, în timp ce majoritatea brigăzilor au angajat, în mod normal, maximum două dintre cele trei batalioane în operațiuni la un moment dat.

Cel de-al treilea batalion din cadrul brigăzilor nu este adesea complet echipat, notează MOD, iar Rusia va trebui probabil să se bazeze pe noi recruți sau pe rezerviști mobilizați pentru a desfășura aceste unități în Ucraina.

„Desfășurarea simultană a tuturor celor trei batalioane va reduce probabil capacitatea pe termen lung a formațiunilor de a regenera puterea de luptă după operațiuni”, spune Ministerul Apărării din Marea Britanie.

Trupele ruse au distrus al doilea pod către Severodonetsk. Potrivit guvernatorului regiunii Luhansk, Serhiy Haidai, forțele ruse bombardează în prezent ultimul pod care face legătura cu orașul, în încercarea de a-l izola complet.

După cum am raportat mai devreme, Rusia a efectuat un atac cu rachetă asupra orașului Ternopil din vestul Ucrainei, care a distrus parțial o instalație militară și a rănit 22 de persoane, inclusiv un copil de 12 ani.

În depozitul distrus era armament furnizat de SUA și Europa.

