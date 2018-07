Rusia dorește extinderea contractului privind livrarea gazelor prin Ucraina

Rusia este pregătită să extindă contractul privind livrarea gazelor naturale prin teritoriul Ucrainei, sau să negocieze unul nou, a declarat ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, în urma discuțiilor între reprezentanți ai Moscovei, Kievului și Uniunii Europene, relatează site-ul agenției Tass, conform mediafax.

"Suntem pregătiți să extindem contractul actual și să luăm în considerare propunerile privind un nou contract. Poziția Federației Ruse este importantă, trebuie să rezolvăm toate problemele controversate înainte de a începe o nouă etapă a relațiilor, acele contracte comerciale fiind implementate în primul rând de organizațiile comerciale. De aceea ar trebuie să existe un beneficiu reciproc, termeni benefici atât pentru furnizatori cât și consumatori, dar și pentru cei care oferă servicii de livrare către consumatorii europeni", a declarat Novak.

Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană vor discuta despre volumul livrarilor și rata de tranzit în cadrul unei întâlniri care va avea loc în luna octombrie.

"Am discutat despre problemele privind volumul potențial care poate fi consumat de europeni, am discutat de asemenea despre rata de tranzit prin Ucraina, calculele prezentate de partea ucraineană. Acele probleme necesită discuții suplimentare. Am fost de acord ca un grup expert de reprezentanți ai Comisiei Europene, Ministerului Energiei din Rusia și Ucraina să dezbată aceste probleme în următoarele luni, iar în toamnă, la începutul lui Octombrie, va avea loc o întâlnire între oficiali de rang înalt care vor discuta despre situația actuală și lista problemelor pe care tocmai le-am enumerat", a adăugat Alexander Novak.

Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană au discutat de asemenea despre posibilitatea implementării legislației europene în cazul Ucrainei după 2020.

"În cadrul discuțiilor au fost menționate schimbările actuale din legislația europeană și posibilitatea implementării legislației europene în legislația Ucrainei, care de asemenea va avea un impact asupra relațiilor după anul 2020", a afirmat oficialul rus.

Ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, s-a întâlnit marți cu ministrul rus al Energiei, ministrul ucrainean de Externe și comisarul European al Uniunii pentru Energie, Maros Sefcovic. Directorul general al companiei Gazprom, Alexei Miller și directorul companiei Naftogaz, Andrei Kobolev, au participat de asemenea la întâlnire.