Rusia marchează 30 de ani de la o umilință militară istorică

Sute de veterani ai dezastruosului război sovietic din Afganistan au defilat vineri la Moscova pentru a marca 30 de ani de la retragerea trupelor din această ţară, eveniment a cărui amintire rămâne dureroasă în Rusia, relatează AFP preluată de Agerpres.

Foşti soldaţi sovietici îmbrăcaţi în uniforme kaki au mărşăluit arborând portrete ale camarazilor de arme căzuţi pe front şi pancarte cu inscripţia "Ne-am îndeplinit misiunea pentru Patrie".Preşedintele Vladimir Putin i-a salutat într-un comunicat pe veteranii din Afganistan pentru "profesionalismul de cel mai înalt nivel demonstrat, curajul lor fără pereche şi tăria lor de spirit".La 15 februarie 1989, URSS încheia retragerea forţelor sale din Afganistan, după zece ani de intervenţie în sprijinul "regimului frate" comunist de la Kabul, confruntat cu o rebeliune islamică. Retragerea decisă de Mihail Gorbaciov a însemnat o înfrângere umilitoare pentru Uniunea Sovietică şi a contribuit la căderea ei."Oamenilor le e ruşine de acest război. Ca şi cum ar fi fost doar războiul nostru şi oamenii de rând n-aveau niciun interes", a deplâns Andrei Gusev, care a servit în Afganistan între 1984 şi 1986.Invazia, foarte nepopulară, a fost condamnată oficial de URSS în 1989, în plin "glasnost", politica de transparenţă susţinută de Gorbaciov, viziune care ulterior a fost pusă sub semnul întrebării, sub influenţa veteranilor.În 2015, preşedintele Vladimir Putin - care de 20 de ani promite o viziune patriotică a istoriei ruse, în numele unităţii naţionale, a justificat implicit invazia care a reprezentat, potrivit lui, o "ripostă la ameninţări reale" împotriva URSS. Totuşi, şi Putin a admis "o mulţime de erori".Potrivit unui sondaj publicat vineri de institutul VTSION, 42% dintre ruşi estimează că intervenţia din Afganistan a fost o eroare, iar 31% consideră că a fost necesară.Într-un interviu acordat agenţiei Ria Novosti, Mihail Gorbaciov a afirmat că decizia de retragere a trupelor sovietice a fost luată "după numeroase discuţii" în finalul cărora liderii au stabilit că "problema afgană nu are soluţie militară