Ultimă oră! Rusia a ocupat malul de vest al râului Bahmutka și amenință o rută cheie de aprovizionare a forţelor ucrainene (ministerul britanic al apărării)

„În ultimele zile, forțele rusești au recăpătat un oarecare avânt în bătălia pentru Bakhmut. De la sfârșitul lunii martie 2023, înaintarea lor a fost în mare parte blocată.

Rusia a făcut noi câștiguri și acum, foarte probabil, a avansat în centrul orașului și a ocupat malul vestic al râului Bakhmutka. Este probabil ca ruta cheie de aprovizionare a Ucrainei 0506 la vest de oraș să fie grav amenințată.

Forțele regulate rusești, incluzând probabil trupe aeropurtate, au întărit probabil zona, iar Rusia folosește din nou artileria mai eficient în acest sector.

Există posibilitatea realistă ca, la nivel local, comandanții Wagner și ai Ministerului rus al Apărării să fi pus pauză în dușmănia lor continuă și să fi îmbunătățit cooperarea”, precizează ministerul britanic, într-un buletin publicat pe Twitter.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat indirect în ultimul său mesaj că trupele ucrainene nu s-au retras de la Bahmut, în ciuda faptului că miercuri sugerase pentru prima dată că ar putea fi luată în calcul o asemenea posibilitate. „Sunt recunoscător unităţii de forţe speciale (...) care luptă în Bahmut. Foarte bine, băieţi! Bahmut şi Mariinka, Avdiivka şi întregul nostru Donbas, estul nostru, Zaporojie şi regiunea noastră Azov, regiunea noastră Herson - le mulţumesc tuturor celor care luptă pentru libertatea ţării noastre, pentru libertatea poporului nostru”, a spus Zelenski menţionând punctele de pe linia frontului unde există în desfăşurare atacuri ruse şi confruntări armate.

