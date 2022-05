Rusia, precizări după ce avionul nuclear al lui Putin a fost văzut în apropiere de Moscova

Un avion Il-80 care va servi ca post strategic de comandă într-un eventual război nuclear a participat miercuri la repetiţiile de la Moscova pentru apropiata celebrare a Zilei Victoriei la 9 mai, transmite Xinhua, conform AGERPRES.

Aparatul Il-80, escortat de două MiG-29, a zburat împreună cu bombardiere strategice şi avioane de luptă deasupra Moscovei.Rusia organizează parade militare la 9 mai în fiecare an pentru a marca victoria Uniunii Sovietice în Marele Război Patriotic împotriva Germaniei naziste.În acest an, la parada principală din Piaţa Roşie de la Moscova vor lua parte în jur de 11.000 de militari, 131 tipuri de arme şi echipament militar, 77 de avioane, a precizat miercuri ministrul apărării Serghei Şoigu.În total, în acest an vor avea loc parade militare în 28 de oraşe, cu participarea a aproape 65.000 de militari, circa 2.400 de tipuri de arme şi echipament militar şi peste 460 de avioane, a mai spus Şoigu.