Rușii anunță folosirea avionului invizibil Suhoi Su-57 împotriva sistemelor antiaeriene ucrainene primite din Vest: A fost confirmată invizibilitate pe radar

Rusia ar fi folosit patru avioane „invizibile” de generația a cincea Suhoi Su-57 formate „într-o singură rețea de informații” pentru a distruge sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei, susține Ria Novosti care citează surse care cunosc situația din interiorul forțelor armate.

A RIA Novosti source claims that four Russian Su-57 fighters took part in targeting air defenses in Ukraine while operating in a single information network. The 4th and 5th "production model" Su-57 were recently delivered to the Russian Air Force.https://t.co/2GyrVdhT1E