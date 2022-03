Rusia trimite mercenarii din Grupul Wagner în estul Ucrainei - Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării din Marea Britanie

Organizația rusă de mercenari, Grupul Wagner, ar urma să trimită peste 1.000 de mercenari în estul Ucrainei, a anunțat Ministerul Apărării din Marea Britanie.

Ministerul a postat pe Twitter: „Compania militară privată rusă, Grupul Wagner, a fost desfășurată în estul Ucrainei.”

„Se așteaptă să desfășoare peste 1.000 de mercenari, inclusiv lideri seniori ai organizației, pentru a întreprinde operațiuni de luptă.”

„Din cauza pierderilor grele și a unei invazii în mare măsură blocate, Rusia a fost foarte probabil forțată să modifice prioritățile personalului Wagner pentru Ucraina, în detrimentul operațiunilor din Africa și Siria”.

La începutul războiului, The Times a raportat că peste 400 de mercenari din grup au fost trimiși la Kiev pentru a-l asasina pe președintele Zelensky.

Grupul Wagner este privat, dar managementul și operațiunile sale sunt „profund interconectate” cu comunitatea militară și de informații a Rusiei, potrivit Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS).

A fost fondată de Dmitri Utkin - un fost soldat rus împodobit cu tatuaje naziste”, potrivit UE și se spune că a fost numit după Richard Wagner, compozitorul favorit al lui Hitler.

(2/3)

They are expected to deploy more than 1,000 mercenaries, including senior leaders of the organisation, to undertake combat operations.