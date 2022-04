Video - Vladimir Putin, îndemnat de un cercetător rus să anexeze Ucraina: 'În lumea de astăzi, suveranitatea se bazează, ne place sau nu, pe forță'

Cercetătorul rus Andrei Sidorov, de la Universitatea de Stat din Moscova, spune că Ucraina nu ar mai trebui să-și păstraze suveranitatea.

„Nu sunt sigur că Ucraina, ca multe alte state mici, ar trebui să-și păstreze suveranitatea după operațiunea noastră specială. În lumea de astăzi, suveranitatea se bazează, ne place sau nu, pe forță”, a afirmat cercetătorul.

Andrei Sidorov from the #Moscow State University: "I am not sure that #Ukraine, like many other small states, should retain its #sovereignty after our special operation. In today's world, sovereignty is based, whether we like it or not, on force". pic.twitter.com/zL26HT3MaJ