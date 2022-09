Serviciile militare ucrainene: Putin a reintrodus ordinul 227 al lui Stalin pentru împușcarea soldaților care vor să se retragă

Direcția de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei susține, luni, într-un comunicat, că militarii ruși sunt amenințați că vor fi împușcați pe loc dacă își părăsesc pozițiile fără să fi primit instrucțiuni în acest sens, o măsură similară cu celebrul ordin 227 emis de Iosif Stalin în al doilea Război Mondial, ordin care poartă numele „Niciun pas înapoi”.

„Trupele Federației Ruse au încercat să efectueze un contraatac asupra pozițiilor ucrainene în Bakhmut (regiunea Donețk, n.red). După răspunsul și înaintarea forțelor de apărare ucrainene, unitățile ocupante au început să se retragă voluntar din pozițiile lor de tragere. Pentru a opri retragerea, comandanții de unități ruse au fost nevoiți să le reamintească subordonaților interdicția părăsirii pozițiilor, precum și posibila deschidere a focului asupra acestora dinspre „unitățile de blocare” din spatele lor”, susțin serviciile ucrainene.

Potrivit sursei citate, este vorba despre un „ordin 222” emis pentru armata rusă, similar cu „infamul ordin al lui Stalin nr. 227 din 28 iunie 1942, conform căruia militarii sovietici au fost împușcați când au vrut să se retragă”.

Ordinul emis de Stalin decreta crearea de „unități speciale de blocaj” pentru a descuraja trupele plecate la atac să se întoarcă în tranșee.

Potrivit historia.ro, momentul din 1942 este evocat în cartea „Staline: Triomphe et tragédie”.

„Într-o zi, după raportul lui Vasilevski (general locotenent Alexandr Vasilevski, şeful Marelui Stat Major din 26 iunie 1942, Stalin a început să se plimbe nervos încolo şi încoace prin biroul său şi, deodată, se apucă să vorbească şi despre altceva decât operaţiile:

'Ordinul Cartierului General nr. 270 din 16 aprilie 1941 a fost uitat! Uitat! Mai ales în Statele Majore! Pregăteşte un nou ordin pentru trupe cu această idee: Retragerea fără ordin e o crimă şi va fi pedepsită după severitatea tipică vremurilor de război'.

– Pentru când îl vreţi?

– Pentru azi chiar. Veniţi imediat ce documentul e gata.

În seara de 28 iulie 1942, după ce-a revăzut a doua oară textul, Stalin a semnat celebrul Ordin nr. 227 care, după război, a fost bine ascuns pe fundul arhivelor militare”. (Dmitri Volkogonov, Staline: Triomphe et tragédie, Flammarion, 1991, pp. 385-386)

Amănunte despre transmiterea ordinului în toată Armata Roşie pot fi întâlnite în eseul „Ivan’s War” de Catherine Merridale:

„Ordinul 227 a fost emis pe 28 iulie. La insistenţele lui Stalin, el n-a fost tipărit niciodată pentru o distribuire generală. În schimb, conţinutul său a fost transmis fiecărui bărbat şi fiecărei femei din Armată. 'Cuvintele voastre trebuie să fie puternice, concise, clare şi concrete', li s-a spus comisarilor politici. 'Nu trebuie să fie o singură persoană căreia să nu-i fie familiar ordinul tovarăşului Stalin' (Catherine Merridale, Ivan’s war. Life and death în the Red Army. 1939-1945, Herny Holt & Co., 2007, Kindle Edition, p. 156).