Rusia va închide biroul Deutsche Welle de la Moscova - Prima reacție de la Bruxelles

Decizia Rusiei de a închide biroul radioteleviziunii germane Deutsche Welle de la Moscova "este inacceptabilă şi nu are nicio justificare", a denunţat vineri diplomaţia Uniunii Europene prin vocea unui purtător de cuvânt de la Bruxelles, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Este o veste proastă şi o evoluţie proastă" în tensiunile actuale dintre Rusia şi ţările occidentale, a declarat Peter Stano, purtător de cuvânt al şefului diplomaţiei UE, Josep Borrell.Declaraţia a fost făcută în conferinţa de presă zilnică a Comisiei Europene la Bruxelles, la o zi după represaliile decise de Moscova, deja condamnate ferm de guvernul german.Rusia a dispus joi închiderea biroului local al radioteleviziunii germane internaţionale Deutsche Welle, ca represalii la interdicţia impusă postului rus de televiziune RT de a fi difuzat în Germania.Închiderea biroului Deutsche Welle este o premieră pentru o mare instituţie media occidentală în istoria post-sovietică.În ultimii 30 de ani, Kremlinul s-a ferit să atace media străine, în timp ce sectorul media rus a fost pus sub control de când Vladimir Putin a ajuns la conducerea ţării în 2000.Însă pe măsura agravării relaţiilor cu Occidentul, această politică s-a schimbat în special prin expulzarea unei jurnaliste a BBC şi a unui reporter olandez în 2021."Măsurile de retorsiune" anunţate joi de Moscova implică "închiderea biroului" local al Deutsche Welle, "retragerea acreditării tuturor angajaţilor" acestui birou şi "întreruperea difuzării" acestei instituţii media pe teritoriul Rusiei.La fel ca Berlinul, Peter Stano a subliniat că represaliile sunt disproporţionate, în contextul în care problema iniţială era absenţa licenţei postului rus pentru a emite în Germania.Această reacţie a autorităţilor ruse "nu are absolut nicio legătură cu activitatea Deutsche Welle în Rusia", a afirmat el.Ea "ilustrează din păcate încălcarea permanentă a libertăţii media şi dispreţul lor pentru independenţă", a adăugat purtătorul de cuvânt al lui Borrell.Postul de televiziune RT, inaugurat în 2005 sub numele 'Russia Today', este finanţat de statul rus. El s-a dezvoltat în mai multe limbi, în special în engleză, franceză, spaniolă, germană şi arabă.RT a stârnit controversă în mai multe ţări, în special în SUA, unde este înregistrat ca "agent străin", şi în Marea Britanie, unde autorităţile au ameninţat că îi vor retrage licenţa de emisie. Postul a fost interzis în mai multe ţări, în special în Lituania şi Letonia.Închiderea biroului Deutsche Welle anunţată de Ministerul rus de Externe survine în plină criză între Moscova şi Occident în privinţa Ucrainei, care se teme de o invazie a Rusiei.