Rușii atacă dezlănțuit în Ucraina: au lovit o biserică. Asalt asupra Kievului/ Video

Forţele ucrainene „au detectat şi distrus 15 ţinte aeriene” în apropierea Kievului, a declarat Serghei Popko pe Telegram, adăugând că a fost vorba despre drone kamikaze de fabricaţie iraniană „Shahed”.

„Conform informaţiilor disponibile în acest moment, în capitală nu au existat victime sau pagube”, a adăugat el.

Alerta aeriană, a 820-a care a răsunat la Kiev de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, a durat trei ore, a spus Serghei Popko.

Pe de altă parte, trei civili şi patru lucrători ai serviciilor de urgenţă au fost răniţi într-un atac rusesc asupra Hersonului, potrivit televiziunii publice din Ucraina. Suspilne, care îl citează pe guvernatorul regional Oleksandr Prokudin, a relatat că armata rusă a tras într-o biserică din centrul oraşului Herson, iar trei persoane care călătoreau cu un troleibuz pe lângă catedrală au fost rănite şi spitalizate. În timpul stingerii incendiului izbucnit în urma bombardării bisericii, a avut loc un atac repetat şi patru pompieri care stingeau focul au fost răniţi, a informat serviciul de stat de urgenţă. Lucrătorii primesc îngrijire medicală.

Jurnalistul Christopher Miller de la Financial Times a oferit o idee despre experienţa de a fi la Kiev în timpul unui atac cu drone. El a postat miercuri pe reţeaua X un filmuleţ cu următorul comentariu: „Puteţi auzi şi vedea ceea ce auzim şi vedem la Kiev în timpul atacurilor aeriene ale Rusiei. Sunetul ca un bâzâit este de la drona iraniană Shahed, pe care ucrainenii o numesc moped zburător sau maşina zburătoare de tuns iarba. Apărarea antiaeriană o distruge, trimiţând resturi care cad la pământ”.

In this video you can hear & see what we hear & see in Kyiv during Russia’s air attacks. The buzzing sound is the Iranian Shahed drone which Ukrainians call flying mopeds or flying lawnmowers. Air defenses destroy it, sending debris falling to the ground. pic.twitter.com/WDizNhsjPR