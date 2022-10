Rușii atacă dezlănțuit la Zaporojie: o rachetă a distrus complet un bloc plin de civili/ Video

Trupele rusești continuă atacurile în Zaporojie, în apropiere de centrala nucleară. În cursul nopții, rușii au lansat o rachetă care a lovit un bloc de 6 etaje.

Președintele Volodimir Zelenski anunță că în urma acestei lovituri au murit cel puțin 14 oameni, peste 70 au fost răniți, inclusiv 11 copii.

”Cel puţin 14 oameni au murit noaptea trecută ca urmare a atacurilor ruşilor la Zaporojie asupra clădirilor rezidenţiale. Peste 70 de oaameni au fost răniţi, inclusiv 11 copii.

Sute de familii au rămas fără locuinţe. O rachetă a distrus un bloc întreg, de la etajul unu până la şase.

A fost un atac deliberat. Cel care a dat ordinul şi cei care l-au executat ştiau ce ţintesc.

Doar în acestă săptămână la Zaporojie au jurit cel puţin 43 de oameni în atacuri. Şi au existat şi atacuri asupra Harkivului, Donbasului şi altor oraşe ale Ucrainei... Au fost şi atacuri cu drone iraniene. Atacuri aeriene. Majoritatea vizând infrastructura civilă a Ucrainei şi civili.

Când cineva vrea să negocieze, nu procedează astfel. Iar când cineva este un terorist, exact aşa procedează”, a spus Zelenski.

Another video showing the aftermath of #Russia's terrorist attack on #Zaporizhzhia. pic.twitter.com/PIk8shXNw8