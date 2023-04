Rușii au cucerit Bahmutul, dar ucrainenii dau o lovitură devastatoare: au aruncat în aer uzina Azom, plină de mercenari Wagner/ Video

Se poate observa momentul exploziei într-o parte a gigantului complex industrial. Potrivit ucrainenilor, un număr mare de militari ruşi se aflau în incinta uzinei în momentul impactului. Totuşi, informaţia nu poate fi confirmată din surse independente.

Uzina Azom ar fi fost lovită de o rachetă balistică de tip Tochka lansată de armata Ucrainei. Există şi ipoteza să fi fost o operaţiune planificată de detonare realizată de ruşi. Cert este că în incinta uzinei se aflau mercenari din Grupul Wagner, date confirmate încă de la finalul lunii martie.

The weapon cloud of the Ukrainian Tochka-U strike is consistent with a thermobaric warhead.



If it was a thermobaric warhead, every Wagner PMC 'contractor' in the AZOM plant was just killed.



1/4 https://t.co/0cLMr2KxoA