Rușii au distrus un depozit cu arme americane și europene: cel puțin 22 de răniți, printre care și un copil

Un atac cu rachete al forţelor ruse asupra oraşului Ciortkiv din vestul Ucrainei a distrus parţial o instalaţie militară şi a rănit 22 de persoane, printre care un copil în vârstă de 12 ani, a declarat guvernatorul regiunii Ternopil într-un briefing online, duminică. De asemenea, Ministerul rus al Apărării a anunţat că forţele ruse au lansat rachete de croazieră Kalibr si au distrus un depozit cu arme americane şi europene în Ternopil, a relatat agenţia de presă rusă Interfax, potrivit Reuters.

Volodimir Trush a declarat că patru rachete au lovit oraşul, la 75 de kilometri sud de Ternopil, sâmbătă, la ora 18.46 GMT (ora 21.00, România).

”Toate rachetele erau din Marea Neagră. O instalaţie militară şi unităţi civile au fost parţial distruse. Nu există victime, dar avem răniţi – 22 de persoane au fost spitalizate”, a spus Trush, adăugând că printre răniţi se numără un copil de 12 ani.

Patru blocuri au fost avariate, a mai spus oficialul ucrainean.

Forţele ruse au lansat rachete de croazieră Kalibr cu scopul de a distruge un depozit cu arme americane şi europene în regiunea ucraineană Ternopil, a relatat duminică agenţia de presă rusă Interfax, citând Ministerul rus al Apărării.

Forţele ruse au doborât şi trei avioane de luptă ucrainene de tip SU-25 în apropiere de Doneţk şi Harkov, în estul Ucrainei, a mai precizat Ministerul rus al Apărării, potrivit Interfax.

