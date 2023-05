Rușii au fugit disperați de la Bahmut: Kremlinul confirmă situația dificilă de pe front

„Operațiunea militară specială continuă. Este o operațiune foarte dificilă și, desigur, anumite obiective au fost atinse într-un an”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția Tass, informează Mediafax.

„Am reușit să batem destul de mult mașina militară ucraineană”, a spus Peskov, citând loviturile cu rachete rusești în Ucraina. „Această muncă va continua”.

Peskov a declarat că nu are nicio îndoială că Bahmut „va fi capturat și va fi ținut sub control”. De asemenea, el a declarat că campania rusă din estul Ucrainei se desfășoară încet, deoarece Rusia „nu duce un război”.

„A purta un război este o chestiune complet diferită - înseamnă distrugerea completă a infrastucturii, înseamnă distrugerea completă a orașelor”, a spus el. „Noi nu facem acest lucru. Încercăm să păstrăm infrastructura și să păstrăm viețile oamenilor”.

Comentariile lui Peskov nu s-au referit la afirmațiile potrivit cărora Brigada 72 Separată de Automobiliști a Rusiei ar fi abandonat pozițiile de la periferia sud-vestică a orașului Bakhmut.

Într-o declarație, Brigada a 3-a de asalt separată a Ucrainei a declarat: „Nu am avut nicio reacție: „Este oficial. Raportul lui Prigozhin despre fuga Brigăzii 72 de pușcași motorizați independenți a Rusiei de lângă Bakhmut și despre cele "500 de cadavre” de ruși lăsate în urmă este adevărat”.

O brigadă rusă este formată, de obicei, din câteva mii de soldați.

„Armata noastră fuge. Brigada 72-a a pișcat în această dimineață trei kilometri pătrați, unde am pierdut în jur de 500 de oameni”, a declarat marți Prigozhin, care s-a plâns că trupele sale au primit doar 10% din obuzele de care aveau nevoie.

Într-o declarație făcută ulterior pe rețelele de socializare, Prigozhin a spus că forțele Wagner au avansat 170 de metri. Trupele ucrainene erau limitate la o zonă de 2,25 km pătrați și erau sub presiune în cartierele vestice presărate cu apartamente înalte.

Prigozhin a intrat în conflict cu Ministerul rus al Apărării și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la o contraofensivă ucraineană promisă pentru a recuceri teritoriul ocupat de Rusia după invazia lansată la 24 februarie 2022.

