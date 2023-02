Rușii au schimbat strategia și atacă dezlănțuit: au adus parașutiștii

Rușii au schimbat strategia la Bahmut și avansează în zonele de nord și nord-est ale orașului. Punctele cheie Krasnoe și Paraskovievka sunt încă deținute sub control rusesc.

De asemenea, pe front au fost aduși și trupe de parașutiști, sprijinite de artilerie și vehicule de luptă.

Bahmut este un punct cheie al războiului din Ucraina. De câteva săptămâni se dau bătălii grele în această zonă, iar rușii au trimis trupele Wagner pentru a cuceri orașul.

Artemovsk

In the morning, there is advancement in the northern and northeastern regions of the city, as well as in Red Mountain.

Krasnoe and Paraskovievka are still held by the enemy



