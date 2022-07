Rușii încalcă acordul cu Ucraina: atacă puternic portul din Nikolaev. Se trage și în Odesa/ Video

Forţele ruse au lovit marţi dimineaţă infrastructura portuară din regiunea Nikolaev (Mikolaiv), în sudul Ucrainei, a anunţat primarul oraşului Nikolaev, Oleksandr Senkevici, citat de Reuters. Sâmbăta trecută, Rusia a lovit portul Odesa, punând sub semnul întrebării un plan de repornire a exporturilor de cereale ucrainene.

"O lovitură de proporţii cu rachete a fost lansată asupra sudului Ucrainei din direcţia Mării Negre şi cu ajutorul aviaţiei", a declarat el la televiziunea de stat, fără să ofere detalii cu privire la consecinţele atacului, informează Agerpres.Dis-de-dimineaţă, la Nikolaev, centrul administrativ al regiunii cu acelaşi nume, au sunat sirenele şi s-au auzit explozii puternice, relatează portalul ucrainean RBC.ua, citând contul din Telegram al edilului amintit."Explozii puternice se aud la Nikolaev. Vă rog pe toţi să rămâneţi în adăposturi. Deşi ora până la care restricţiile de circulaţie sunt valabile a expirat, alerta în caz de atac aerian continuă!", le-a transmis locuitorilor Oleksandr Senkevici.Nikolaev şi regiunea omonimă sunt supuse frecvent bombardamentelor de către invadatorii ruşi. În special, inamicul foloseşte sisteme de rachete antiaeriene S-300 pentru aceste atacuri, notează portalul citat.Regiunea Odesa a fost din nou vizată de un atac al inamicului rus, care a utilizat avioane strategice cu rază lungă de acţiune, a anunţat în acelaşi timp şeful administraţiei militare regionale ucrainene Serhii Bratciuk, citat de agenţia de presă Ukrinform."Atac cu rachete folosind avioane strategice. Detalii mai târziu", a anunţat Bratciuk pe contul său din Telegram.Trupele de ocupaţie ruse au lansat un atac de proporţii cu rachete asupra sudului Ucrainei din Marea Neagră, inclusiv cu ajutorul aviaţiei, anunţă şi televiziunea locală Hromadske.ua, citând Comandamentul de operaţiuni Sud al forţelor de apărare ucrainene.Mai multe rachete au fost lansate pe cale aeriană. La Odesa, rachetele au lovit clădiri private din suburbiile oraşului-port, provocând incendii. Mai multe echipe de pompieri au fost mobilizate la stingerea incendiilor. Deocamdată nu există informaţii despre presupuse victime.Au fost lovite o piaţă de automobile şi spaţii deschise din suburbia oraşului Nikolaev. Informaţiile despre amploarea pagubelor şi numărul eventualelor victime sunt în curs de precizare, mai indică Hromadske.ua.

Acordul privind cerealele are ca scop să permită trecerea în siguranță a transporturilor de cereale în și din porturile ucrainene, blocate de Rusia de la invazia sa din 24 februarie. Rusia a acuzat Ucraina că a blocat transporturile prin minarea apelor portuare.

????The moment of the morning shelling of Mykolaiv.

