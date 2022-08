Rușii nu au vreme de regrete: țara începe producția de Dobry Cola, după plecarea celebrei mărci din țară

Coca Cola HBC AG a început să producă o cola locală, Dobry Cola, în Rusia, după ce a oprit producţia şi vânzările de produse Coca-Cola Co în urma exodului în masă al companiilor occidentale la începutul acestui an, relatează Reuters. Dobry a fost o marcă de suc în Rusia, dar Coca-Cola HBC, care se separă de Coca-Cola Co, a declarat la începutul acestei luni că explorează extinderea mărcilor locale existente.

Dobry Cola nu are nicio legătură cu Coca-Cola sau cu Coca-Cola Co, a precizat Coca-Cola HBC într-o declaraţie.

The Coca-Cola Co deţine o participaţie de 23% în Coca-Cola HBC. Agenţia de presă Interfax l-a citat vineri pe fondatorul lanţului rusesc de fast-food Teremok, care serveşte preparate tradiţionale precum borş, spunând că a primit o notificare din partea companiei despre „Dobry Cola” şi că încearcă să o vândă în restaurantele sale. Concurenţii locali ai Coca-Cola au inundat piaţa cu imitaţii de când compania a părăsit Rusia. Problema imitaţiilor era majoră şi înainte de retragerea companiilor occidentale.